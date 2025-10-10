Doina Teodoru, surprinsă în compania unui patron de restaurant după despărțirea de Cătălin Scărlătescu. Cum au fost fotografiați

Actrița Doina Teodoru pare să fi trecut peste despărțirea de chef Cătălin Scărlătescu și să fi găsit un nou partener. Imaginile recente o arată în ipostaze apropiate cu patronul unui restaurant din București.

O nouă relație după separarea de Scărlătescu?

După o relație cu celebrul chef Cătălin Scărlătescu, Doina Teodoru pare să fi făcut un pas important în viața personală. Recent, actrița a fost surprinsă de paparazzi Cancan în timp ce se îmbrățișa afectuos cu Gabriel Dima, proprietarul unui local cunoscut din zona Floreasca. Cei doi au fost fotografiați în plină zi, într-un moment de apropiere care a stârnit curiozitatea publicului. Vezi AICI imaginile cu cei doi.

Îmbrăcată lejer, cu un fes roșu și o pereche de boyfriend jeans, Doina Teodoru a încercat să păstreze discreția în timpul vizitei la restaurantul lui Gabriel Dima. Totuși, ținuta sa a fost suficient de vizibilă pentru a atrage atenția trecătorilor și a fotografilor.

Deși niciunul dintre cei doi nu a confirmat oficial statutul lor sentimental, gesturile surprinse în imagini vorbesc de la sine.

Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu aveau planuri de căsătorie

Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu s-au despărțit după o relație de peste trei ani, în ciuda planurilor de nuntă. Ambii au confirmat indirect ruptura, iar chef-ul are deja o nouă parteneră.

Relația dintre actrița Doina Teodoru și chef-ul Cătălin Scărlătescu a fost una intens mediatizată, cu apariții publice frecvente și declarații care sugerau o legătură solidă. Cei doi au fost împreună timp de aproximativ trei ani, iar în 2024 vorbeau deschis despre planuri de căsătorie.

Totuși, în vara lui 2025, presa mondenă a confirmat despărțirea. Potrivit cancan.ro, ruptura s-a produs discret, fără declarații oficiale, dar cu semnale clare: „După trei ani de relație, Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru au decis să meargă pe drumuri separate”. Într-un interviu, întrebată despre relație, Doina a evitat un răspuns direct: „Doamne, Dumnezeule! De ce nu îl sunați pe Cătălin? Că el știe mai bine să răspundă la asemenea lucruri”

La scurt timp după despărțire, Scărlătescu a fost surprins în compania unei noi iubite, Elena, o arhitectă de 27 de ani din Focșani. Cei doi au fost fotografiați împreună la aeroportul Otopeni și în Delta Dunării, unde chef-ul deține o casă de vacanță.

Doina Teodoru, pe de altă parte, a postat un mesaj sugestiv pe rețelele sociale: „Sunt înconjurată de forțe vizibile și invizibile care vor ce e mai bun pentru mine.”

Foto – Facebook / Instagram

