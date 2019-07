Dan Bordeianu, detalii din prezent: „Am și eu demonii mei, dar am avut mai mulți în trecut” 

Dan Bordeianu trăiește departe de agitația Capitalei, alături de familia sa, în casa construită de tatăl său la Brănești, și duce o viață liniștită și împlinită. Actorul a acordat un interviu pentru Formula AS în care vorbește despre viața sa din prezent: „Daaa! Acolo e. Cu fabuloasa mea soţie, Teo­dora, cu magnifica mea fiică, Maria, cu cea mai re­laxată fiinţă de pe pământ, motanul Ariel – şi el salvat de la moarte precum lemnele mele. Îmi pla­ce casa noastră de la Brăneşti. A fost ini­ţial cons­truită de tata, între 1980 şi 1990. Încet, piatră cu piatră. Tata s-a stins în 1997, dar eu am refuzat să o vindem, chiar dacă sora mea şi ma­ma parcă asta vo­iau. Simţeam că rămăsesem bărbatul din fa­milie, că trebuia să am grijă de ele, dar nu am vrut să vând. Cu banii de student am început să reno­vez casa, iar când lucram în televiziune, chiar mi-a mers mai bine şi am putut să o pun la punct. Apoi am hotărât să mă mut în ea, am mărit-o treptat, m-am jucat cu arhitectura, cu designul, iar azi încă tot nu mă satur să mă uit în jur şi să mă minunez. Îmi place. Sunt foarte norocos”, a declarat Dan Bordeianu pentru sursa citată.

Dan Bordeianu și-a dezvoltat o adevărată pasiune pentru prelucrarea lemnului și susține că dacă nu ar fi fost actor cu siguranță ar fi fost tâmplar. După o perioadă lungă în care nu a mai jucat într-un film și s-a dedicat exclusiv scenei teatrului, Dan Bordeianu se află în mijlocul filmărilor pentru un lungmetraj intitulat „Căutătorul de vânt” și susține că, în sfârșit, a găsit echilibrul în viața sa: „Am şi eu demonii mei, dar am avut mai mulţi în trecut. Acum pot spune că sunt într-o zonă de echilibru. Când rostesc aceste cuvinte, ele îmi sună ciudat. Dar chiar sunt. Probabil, pentru că luptele care s-au dat în mine în trecut au fost cauzate şi de faptul că nu trăiam în prezent. Mă urmărea trecutul şi mă speria vii­torul. Acum am învăţat să pun o fundiţă (aşa cum prind crăpăturile lemnului în lucrările mele) peste aceste imperfecţiuni şi să mă bucur de prezent. Nici măcar faptul că Maria creşte văzând cu ochii nu mă mai sperie, doar mă bucur la ma­ximum de fiecare secundă fabuloasă petrecută ală­turi de ea”, – a mărturisit Dan Bordeianu pentru sursa citată.

Dan Bordeianu este căsătorit din 2015 cu aleasa inimii sale, Teodora, și împreună au o fetiță, pe nume Maria, în vârstă de doi ani jumătate.

Dan Bordeainu și-a lăsat barbă și plete pentru rolul pe care-l joacă în prezent și pentru care filmează intens. Vezi cum arată Dan Bordeianu în prezent în galeria foto de mai sus!

Sursă foto: Instagram

