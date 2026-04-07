Ce a spus fosta soacră a lui Valentin Sanfira despre divorțul de Codruța Filip. Mesajul făcut public a stârnit reacții neașteptate

Divorțul dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira a zguduit lumea mondenă, însă impactul emoțional cel mai puternic s-a resimțit în familia artistei. După ce cântăreața a vorbit public despre separare și despre momentele grele prin care trece, mama ei, Angelica, a transmis un mesaj profund emoționant, care a atras atenția fanilor și a stârnit reacții puternice în mediul online.
Vizibil afectată de suferința fiicei sale, Angelica a reacționat pe rețelele de socializare imediat după apariția Codruței în podcastul „Acasă la Măruță”. Femeia a ales să transmită un mesaj scurt, dar încărcat de emoție și grijă maternă.
„Offf, suflețelul nostru minunat! Bunul Dumnezeu să te binecuvânteze și să te ajute să rămâi sănătoasă psihic și fizic”, a scris mama artistei, lăsând să se vadă cât de mult o doare situația prin care trece fiica ei.
Pentru Angelica, sănătatea Codruței a devenit prioritatea absolută, mai ales după ce artista a dezvăluit că tatăl ei a ajuns la spital din cauza stresului provocat de divorț.
În cadrul podcastului, Codruța a povestit cu lacrimi în ochi că tatăl ei a fost la un pas de o tragedie după ce a aflat vestea separării. Artista a explicat că acesta a ajuns de urgență la spital, iar medicii i-au spus că risca un accident vascular sau un infarct.
„Dacă nu mergeam la timp la spital, era cât pe ce să facă un accident vascular sau un infarct. Și acum e sub tratament”, a mărturisit cântăreața, vizibil afectată
Ea a explicat că a iubit sincer și că nu i-a greșit niciodată fostului soț, însă anumite situații au depășit orice limită. „Sunt lucruri peste care nu poți să treci în viață și nu ai cum să trăiești cu ele oricât de mult ai iubi un om”, a adăugat aceasta.
În tot acest context tensionat, mesajul mamei sale a devenit un sprijin esențial pentru Codruța. Angelica a ales să fie discretă, dar prezentă, oferind fiicei sale exact ceea ce are nevoie: încurajare, rugăciune și iubire necondiționată. Pentru artistă, familia pare să fie în acest moment ancora care o ajută să depășească una dintre cele mai dificile perioade din viața ei.