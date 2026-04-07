Ce a spus fosta soacră a lui Valentin Sanfira despre divorțul de Codruța Filip. Mesajul făcut public a stârnit reacții neașteptate

Divorțul dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira a zguduit lumea mondenă, însă impactul emoțional cel mai puternic s-a resimțit în familia artistei. După ce cântăreața a vorbit public despre separare și despre momentele grele prin care trece, mama ei, Angelica, a transmis un mesaj profund emoționant, care a atras atenția fanilor și a stârnit reacții puternice în mediul online.

Mesajul emoționant al mamei

Vizibil afectată de suferința fiicei sale, Angelica a reacționat pe rețelele de socializare imediat după apariția Codruței în podcastul „Acasă la Măruță”. Femeia a ales să transmită un mesaj scurt, dar încărcat de emoție și grijă maternă.

„Offf, suflețelul nostru minunat! Bunul Dumnezeu să te binecuvânteze și să te ajute să rămâi sănătoasă psihic și fizic”, a scris mama artistei, lăsând să se vadă cât de mult o doare situația prin care trece fiica ei.

Pentru Angelica, sănătatea Codruței a devenit prioritatea absolută, mai ales după ce artista a dezvăluit că tatăl ei a ajuns la spital din cauza stresului provocat de divorț.

Codruța Filip, îngrijorată de starea mamei sale

În cadrul podcastului, Codruța a povestit cu lacrimi în ochi că tatăl ei a fost la un pas de o tragedie după ce a aflat vestea separării. Artista a explicat că acesta a ajuns de urgență la spital, iar medicii i-au spus că risca un accident vascular sau un infarct.

„Dacă nu mergeam la timp la spital, era cât pe ce să facă un accident vascular sau un infarct. Și acum e sub tratament”, a mărturisit cântăreața, vizibil afectată

Ea a adăugat că tatăl ei a suferit enorm la aflarea veștii, mai ales pentru că nu și-ar fi imaginat niciodată că singurul lor copil va trece printr-o astfel de experiență.

Citeşte şi: Claudia Pătrășcanu, mesaj emoționant pentru Codruța Filip, care este afectată de divorțul de Valentin Sanfira: „Îmi aduc aminte cum plângeam și eu”

Citeşte şi: Valentin Sanfira nu a vrut să renunțe la căsnicie. Cum a reacționat Codruța Filip la propunerile lui. „Eu am fost cea care a zis de fiecare dată că…”

Citeşte şi: Valentin Sanfira, surprins într-o companie neașteptată după divorțul de Codruța Filip. „O bucurie!” Cum s-a fotografiat

Citeşte şi: Codruța Filip, dezvăluiri cu lacrimi în ochi despre căsnicia și divorțul de Valentin Sanfira: „Au existat multe momente în care îmi venea să urlu”. Ce spune despre împăcare

Artista, despre căsnicia cu Valentin Sanfira: „Totul a fost o minciună”

Codruța Filip a făcut și cele mai dure declarații de până acum despre mariajul ei, afirmând că a descoperit lucruri care au făcut-o să realizeze că relația nu era ceea ce credea.

„Totul a fost o minciună. Asta am descoperit eu în momentul ăsta. Tot ce am trăit în anii aceștia, de fapt, nu a fost real”, a spus artista printre lacrimi.

Ea a explicat că a iubit sincer și că nu i-a greșit niciodată fostului soț, însă anumite situații au depășit orice limită. „Sunt lucruri peste care nu poți să treci în viață și nu ai cum să trăiești cu ele oricât de mult ai iubi un om”, a adăugat aceasta.

În tot acest context tensionat, mesajul mamei sale a devenit un sprijin esențial pentru Codruța. Angelica a ales să fie discretă, dar prezentă, oferind fiicei sale exact ceea ce are nevoie: încurajare, rugăciune și iubire necondiționată. Pentru artistă, familia pare să fie în acest moment ancora care o ajută să depășească una dintre cele mai dificile perioade din viața ei.

