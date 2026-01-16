Bebe Cotimanis, adevărul despre plecarea de la PRO TV: „Se necesita. PRO TV-ul nu mai era același. A dispărut sub mine, s-a scurs”

Bebe Cotimanis a spus adevărul despre plecarea de la PRO TV. Actorul a mărturisit că televiziunea nu mai era aceeași și că schimbările din conducere l-au determinat să plece. El a subliniat faptul că echipa stabilă a postului de televiziune, formată din oameni ca Andreea Esca sau Valentin Teodosiu, s-a schimbat, iar rolul său a fost doar de colaborator, nu de angajat.

Bebe Cotimanis a vorbit recent despre motivele care l-au determinat să părăsească PRO TV, după o carieră de 25 de ani la postul de televiziune. El a spus că televiziunea nu mai era aceeași și că schimbările din conducere au influențat plecarea lui.

Actorul a menționat că un director important a trecut de la PRO TV la Antena 1, iar lipsa continuității în echipă a afectat stabilitatea postului de televiziune.

„Despărțirea de PRO TV a fost extraordinară. Vorba cuiva, ‘se necesita’. PRO TV-ul nu mai era același. A dispărut sub mine, s-a scurs. Dacă ar fi fost Adrian Sârbu nu s-ar fi creat condițiile ca eu să plec. A plecat un director din PRO Tv la Antenă, unul important, nu știu care, că eu nu am avut de-a face, am fost colaborator, nu angajat. Și a spus: ca o televiziune să funcționeze are nevoie de constanță. Care e constanța? Andreea Esca și vocile PRO TV, Valentin Teodosiu și Bebe Cotimanis.

În momentul în care dispar chestiile astea, dispare ștampila. Deci nu a băgat toate știrile, decât aceste lucruri”, a mărturisit actorul.

Actorul a ajuns la Prima TV după o zi de pauză

Bebe Cotimanis a povestit că a stat doar o zi fără proiecte după ce a plecat de la PRO TV, apoi a început să colaboreze cu Prima TV. El a mărturisit că lucrează din pasiune și că îi face plăcere să fie într-un mediu pozitiv, mereu implicat alături de echipă.

„Muncesc în locul care muncesc nu pentru bani, ci cu dăruire. Că Dumnezeu ți-i dă, ți-i ia, te duci în altă parte. Știi cât am stat fără muncă după ce am plecat de la Pro TV? O zi! În secunda doi m-au chemat cei de la Prima, din conducere.

Iar de acolo am tras-o pe Viorela de la promo, pe Andi Popescu, am tras ce am putut. Eu întotdeauna sunt om de echipă. Îmi place atmosfera de la filmări. Nu mă cert. Îmi place să se simtă bine toată lumea. Dar eu dăruiesc, nu dau de la mine nimic. Eu mă simt bine într-o atmosferă bună”, a mai adăugat el.

