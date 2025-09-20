Andreea Marinescu, prima apariție publică alături de întreaga familie: „Suntem foarte diferiți și ne combinăm drăguț”. Cum arată soțul prezentatoarei TV și cei doi copii

Andreea Marinescu a avut prima apariție publică alături de întreaga familie. Prezentatoarea Știrilor PRO TV a venit la „Vorbește lumea” împreună cu soțul și cei doi copii ai săi. Jurnalista a dezvăluit pentru prima dată cum arată viața lor dincolo de camere și cum reușesc să păstreze echilibrul între carieră și timp petrecut acasă.

Andreea Marinescu, prezentatoarea Știrilor PRO TV, și-a surprins fanii cu o apariție inedită. Pentru prima dată, jurnalista a venit la televizor alături de soț și de cei doi copii. Cei patru au oferit imagini rare din viața lor de familie și au arătat cum reușesc să îmbine perfect timpul petrecut împreună cu responsabilitățile din viața de zi cu zi.

Andreea Marinescu, prima apariție publică alături de întreaga familie

Andreea Marinescu a fost văzută pentru prima dată într-o ipostază emoționantă de familie. Prezentatoarea Știrilor PRO TV a venit în platoul emisiunii „Vorbește lumea” împreună cu soțul și cei doi copii.

Cei patru formează o familie unită din toate punctele de vedere, dar fiecare are propriul ritm și propriile pasiuni. Băiatul cel mare al jurnalistei, Vladimir, traversează perioada adolescenței, cu dorința de a fi mai mult lângă prieteni decât acasă.

În schimb, mezinul familiei, Marc Armin, este mereu în căutarea atenției părinților și preferă să participe la orice activitate alături de ei.

Soțul Andreei Marinescu, comisarul Adi Tiulescu, deși mai puțin prezent în lumina reflectoarelor, are un rol important în buna funcționare a casei. El se ocupă de organizarea zilelor în familie, în timp ce ea reușește să îmbine cariera în televiziune cu responsabilitățile de acasă.

Citește și: Andreea Marinescu a slăbit 20 kg în câteva săptămâni. „Ajunsesem să nu-mi mai placă deloc de mine!” Cum arată acum

Citește și: Ce familie superbă are Andreea Marinescu! Imagini de colecție cu soțul jurnalistei și cu cei doi băieți

Ce declarații a făcut prezentatoarea TV despre viața de familie

Andreea Marinescu a făcut și câteva declarații emoționante despre viața de familie. Prezentatoarea Știrilor PRO TV a spus ce rol important are fiecare membru în casa lor.

„Cred că suntem foarte diferiți și ne combinăm drăguț, așa zic eu, împreună. Nu ne plac aceleași lucruri neapărat, dar întotdeauna ne unim în același sens, știi? Mi-e foarte drag de ei și ne iubim foarte mult și se vede și se simte. Noi, între noi, simțim foarte tare asta.

Iar asta cu stâlpul familiei, motorul familiei — familia noastră are patru motoare și funcționăm la turații diferite, dar cumva în același timp. Pentru că s-a văzut astăzi la ședința foto: partea de carismă și „zâna” familiei e el; partea de responsabilitate, stabilitate, este Adi; partea de adolescență, prospețime, tinerețe este Vladi; mișcare, sport și energie — iarăși Vladi — el nu are timp liber. Iar eu sunt partea asta de afecțiune, motorul de afecțiune al casei. Suntem o echipă bună? Suntem, da. Funcționăm foarte bine împreună”, a declarat jurnalista în emisiunea de la PRO TV.

Citește și: Theo Rose, despre schimbările extreme din viața ei profesională și amoroasă: „M-am îndrăgostit și asta înseamnă adrenalină”

Citește și: Iris, fiica Alinei Pușcaș, se confruntă cu probleme de sănătate și a fost operată. Ce diagnostic a primit după trei luni de investigații în spitale: „A avut dureri după trezirea din anestezie”

Povestea de dragoste dintre Andreea Marinescu și Adi Tiulescu

Andreea Marinescu și Adi Tiulescu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai mulți ani. Meseria i-a adus împreună, deoarece el lucra în poliție, iar ea făcea reportaje. Prima lor întâlnire a fost chiar în timpul serviciului, iar de acolo povestea de iubire s-a legat rapid.

În anul 2018, jurnalista și comisarul Adi Țiulescu au devenit soț și soție. Cei doi parteneri de viață îl aveau deja în viața lor pe fiul cel mic, Marc Armin.

Dintr-o relație anterioară, cea cu Paul Roșca, prezentatoarea știrilor PRO TV are și un băiat, pe Vladimir.

Sursa foto: Facebook/ PRO TV

Urmărește-ne pe Google News