Rebeca Onoriu, fiica lui Gabi Luncă, despre starea mamei ei: „Este nevoie de masca de oxigen”

Gabi Luncă, celebra cântăreaţă de muzică populară şi lăutărească, testată pozitiv pentru COVID-19 este internată, în acest moment, la secția ATI a Spitalului Judeţean Ilfov. Artista, în vârstă de 81 de ani, se află în stare stabilă, nu este intubată, însă are nevoie de masca de oxigen.

Fiica ei, Rebeca Onoriu a povestit pentru click.ro că mama ei a luat virusul SARS-CoV-2 de la nepoții săi și a ajuns la spital pentru că saturația de oxigen din sânge scăzuse destul de mult.

„A luat de la unul din nepoți, casa e mare, normal. Au venit în vizită la ea, nu știau că sunt pozitivi. A luat virusul, probabil, de pe hainele copiilor. A început să aibă o ușoară tuse. A venit DSP-ul, i-a făcut test, a ieșit pozitiv. Apoi, sora mea i-a mai făcut unul, al doilea test tot pozitiv a ieșit.

Am început tratamentul acasă, am cumpărat și aparat de oxigen. În a treia zi a scăzut saturația la 90. S-a panicat și a mers la Matei Balș, unde a făcut un CT la plămâni. S-a văzut o ușoară inflamație. Având în vedere vârsta dânsei am internat-o la Spitalul Ilfov. Au pus-o imediat pe tratament.

Ca să nu scadă saturația i-au pus o mască full-face, care i-a schimbat analizele. Medical s-a făcut super tratament. Este la ATI, e stabilă, mănâncă, vorbește. E un virus pervers. E deja în a 12-a zi de boală. Din păcate, virusul nu te întreabă câți ani ai și nici cine ești. Am protejat-o cât am putut, nu ne-am mai sărutat decât pe mâini”, a declarat Rebeca Onoriu, fiica cea mică a cântăreței.

În ce stare se află cântăreața Gabi Luncă

„Este stabilă, cooperantă, dar este nevoie de masca de oxigen. Ținând cont de vârsta dânsei nu ne putem pronunța. Am auzit de COVID, cât este de puternic, dar am trăit, am simțit puterea Domnului. I-a fost administrat un tratament sigur și așteptăm să dea rezultat, sperăm, ne rugăm. Ieri am vorbit, chiar dânsa m-a sunat.

Mama a tușit un picuț și atât ne-a trebuit. A făcut un test PCR, a ieșit pozitiv. Ea nu a știut că a avut COVID, vreau să cred că nici acum nu știe. Ea știe că are o pneumonie, ea a mai avut una. Este internată și ne bucurăm că a acceptat și că, totodată, am și găsit și unde. O echipă de medici are grijă de ea, păstrăm legătura” – a mai spus Rebeca, potrivit cancan.ro.

Gabi Luncă s-a vindecat de cancer la sân

Gabi Luncă a mai trecut printr-o încercare extrem de dificilă după ce a fost diagnosticată cu cancer la sân. Acesta este convinsă că Dumnezeu a ajutat-o să se vindece: „Când Dumnezeu vindecă, omul nu mai are nicio putere. În trecut am fost bolnavă… Cred că Dumnezeu a fost mâna şi El m-a vindecat. Sigur că suntem oameni cu slăbiciuni, dar eu rămân pe credinţă”, spunea artista în cadrul unui interviu acordat în urmă cu ceva timp.

De asemenea, la 23 de ani, aceasta a fost foarte bolnavă: „M-am îmbolnăvit deodată foarte rău.Mi se învineţiseră unghiile iar pe faţă parcă eram opărită. Aveam o formă de fluture pe faţă. Mi se înmuiaseră muşchii de la picioare. Nu puteam să mai merg. Din zi în zi îmi era tot mai rău. Fusesem la spital, dar am ieşit la fel de bolnavă. M-au văzut nişte femei de la Târgovişte şi s-au speriat de mine. Mi-au spus că la mine nu e lucru curat şi că mi-a făcut cineva farmece, că mi-au dat argint viu şi mi-au spus că pot să şi mor…

Femeile mi-au spus să merg la Baba Lina… care îmi descântă şi-mi dă afară argintul viu. Dacă nu te duci să ţi-l dea afară, e de rău cu tine, că vrea să-ţi ia viaţa această tânără. Mi-a spus şi cum arată…. Mi-a spus că eu am să fiu foarte mare, sus de tot şi cu numele şi cu situaţe materială. Baba mi-a zis să beau mercurul de la ea, pentru că este curat şi-l dă afară pe cel rău. Sigur că l-am băut. Însă nu mi-a făcut bine, cum mă aşteptam. Când am ajuns acasă, sora mea m-a dus la doctor şi şi mi-a făcut tratament… Mi se învineţiseră picioarele…”, a povestit aceasta într-un interviu pentru Libertatea.

Una dintre fetițele artistei a murit

La trei ani, Gabi Luncă și-a pierdut mama. A fost crescută de bunica sa, iar la 16 ani și-a găsit prima ei slujbă, la săpat de șanțuri. Mai târziu, audiția la Clubul Vasile Roaită din Băicoi, i-a schimbat viaţa. Treptat a început să-şi facă un nume şi să cânte şi să câştige bani mulţi.

L-a cunoscut pe Ion Onoriu și după ceva vreme a rămas însărcinată, însă fetița a murit după botez. Atunci artista a decis să se pocăiască. A mai avut apoi patru copii: Emanuel, Estera, Sara şi Rebeca.

