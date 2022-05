Reacția Andei Adam după decizia de evacuare din casa din Bragadiru

În cursul zilei de marți, 17 mai, Anda Adam a aflat printr-o hotărâre executivă că urmează să fie evacuată din imobilul în care locuiește, din orașul Bragadiru și că trebuie să-i plătească reclamantului suma de 5.200 de lei, pentru cheltuielile de judecată. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată în termen de cinci zile. La scurt timp după decizie, Anda Adam a făcut primele declarații legate de acest scandal în care este implicată.

Cântăreața spune că ea nu mai locuiește de multă vreme în imobilul despre care se vorbește. În plus, spune Anda Adam, ea a plătit un avans considerabil proprietarilor clădirii.

Am vorbit cu avocatul meu. Acest imobil nu au vrut să mi-l mai vândă, deși am dat un avans. Fără să am un act de promisiune, pentru că nu aveau cum să facă. Decedase proprietarul și trebuia să facă acte de succesiune.

Este urât ce se întâmplă. Am încercat să le predau cheile si au refuzat. Iar eu nu mai locuiesc acolo de mult timp. Se vrea doar „reclamă” pe spatele numelui meu – a spus Anda Adam pentru Click!.