Maria Constantin, despre dependența de operații estetice: „Eram căzută psihic!”

De-a lungul anilor, Maria Constantin (35 de ani) a trecut prin schimbări fizice notabile. Cântăreața a ajuns de mai multe ori pe mâna medicilor esteticieni pentru a-și face diverse retușuri fizice și nu a ținut niciodată ascunse aceste detalii despre ea.

În 2021, Maria Constantin și-a pus implanturi cu silicon de 800 de mililitri. Apoi a urmat un regim draconic de slăbire, axat mai mult pe înfometare, pentru a obține o talie de invidiat. La nivelul feței, artista și-a făcut micropigmentare la sprâncene și la nivelul buzelor.

Într-un interviu recent, Maria Constantin a dezvăluit motivele pentru care a apelat la intervențiile estetice. Cântăreața de muzică populară a spus că problemele emoționale pe care le-a avut, de-a lungul celor două căsnicii eșuate, au făcut-o să-și dorească să schimbe ceva la ea.

Eu acum chiar sunt mulțumită cum arăt, nu am de ce să mă mai plâng! Aveam momente, într-adevăr când eram picată psihic și atunci simțeam nevoia să-mi fac ceva. Dar nu mai sufăr acum de chestia asta! Eu sunt eu, cine mă place așa bine, cine nu, alta mama nu mai face!

Au fost multe momente când am picat psihic! Eu cred că important este că am putut să le depășesc. Consider că sunt o persoană destul de puternică și nu mai vreau să discut despre momentele astea, pentru că acum sunt super pozitivă!

Și, mai ales, dacă acum îmi este super bine, sunt fericită, am toată familia lângă mine, am copilul, îl am pe Robert! Decât sănătoasă îmi mai doresc să fiu, în rest chiar nu-mi mai doresc altceva! Sunt mulțumită așa! – a declarat Maria Constantin, în exclusivitate, pentru click.ro.