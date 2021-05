Reacția Andreei Raicu după ce a fost criticată pentru fotografia nud postată pe Instagram

La jumătatea lunii mai, Andreea Raicu (43 de ani) a postat în mediul online o fotografie în care apare complet dezbrăcată. Vedeta de televiziune spunea la momentul respectiv că fotografia nud a fost făcută în timpul restricțiilor impuse în pandemia de COVID-19: „Din perioada în care eram închiși în casă☺️ We really had fun that day și mă bucur că m-ați convins (n.r. – li se adresează fotografilor) să pozez fără măști. Le pun la cutia cu momente frumoase din afara zonei de confort, că tot ăsta a fost trendul predominat în acesta perioadă. Mai avem și altele și și mai și. Să le postăm sau…. ?😇”

După cum era de așteptat, poza a atras o mulțime de reacții din partea celor care o urmăresc pe Andreea pe rețelele de socializare, mai exact peste 1000 de comentarii și aproximativ 43.000 de aprecieri.

Andreea Raicu a mărturisit de curând că nu se aștepata ca postarea sa nud să aibă un impact atât de puternic în online. Vedeta spune că nu se simte deranjată de comentariile negative pe care le-a primit, deoarece și-a asumat postarea pe care a făcut-o și nu o interesează ce spun „gurile rele”.

„Sincer, când am postat fotografia, m-am gândit că va avea un impact, dar nu m-am gândit că va avea un asemenea impact. Cred că dacă spuneam că mă mărit și că sunt însărcinată în nouă luni, că am tripleți, nu cred că ar fi fost așa o discuție. Eu am mai pus cu mine poze mai dezbrăcată, nu am înțeles de ce a fost nebunia asta.

Nu am stat să citesc toate comentariile, am citit la început, apoi nu am mai citit și tot îmi trimiteau prietenii mesaje, dacă nu mă enervează unele comentarii. Eu nu le citesc, în momentul în care eu aleg să fac un lucru, mi-l asum și nu mă interesează ce zice lumea. În momentul în care sunt împăcată și asumată cu o alegere personală, nu prea are cum să mă influențeze nimic din exterior. Eu mi-am asumat lucrul ăsta.

Pe mine nu mă mai deranjează comentariile din social media atâta vreme cât eu sunt asumată cu ce postez. Nu îmi pasă. Părerile oamenilor sunt părerile oamenilor despre ei. În momentul în care cineva vorbește urât despre mine, are o problemă cu el, n-are o problemă cu mine”, a spus Andreea Raicu în emisiunea Teo Show, citată de spynews.ro.

