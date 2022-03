Ramona Păuleanu, prezentatoarea rubricii meteo a știrilor Pro TV, a devenit în aprilie 2021 mamă de gemeni. Jurnalista a născut de urgență la doar 29 de săptămâni de sarcină.

Ramona Păuleanu, despre lunile petrecute de fiul ei în spital: „A fost foarte dificil”

„Am născut doi pui, o fată și un băiat, mult mai devreme decât trebuia. Alexandra și Luca. Probabil că așa a fost să fie. Universul s-a grăbit”, scria jurnalista în septembrie 2021, în mediul online. După 2 luni de la naștere, Alexandra și Luca urmau să fie externați. Fiul prezentatoarei a avut, însă, nevoie de ultimul tratament.

„Băiatul a fost mai firav pentru că a avut o suferință fetală, dar își revenise. Era totul în regulă. Nu putea să respire și avea nevoie de foarte puțin oxigen. Acel tratament pentru maturare pulmonară i-a scăzut foarte mult imunitatea. Nu am știut. Pe acest fond a contractat o bacterie foarte periculoasă din spital. A intrat în stare critică, a fost intubat”, a explicat Ramona Păuleanu, în emisiunea „La Măruță”.

„A fost foarte dificil. Acum, slavă Domnului, pot să zâmbesc. E foarte greu să descrii ce simți în momentele acelea”, a continuat. Pentru a o proteja, Ramona a plecat acasă cu fiica ei, Alexandra. „Era un risc pentru ea. A urmat periplul continuu între casă și spital. A fost un miracol că am putut să-l aducem pe Luca acasă după 8 luni și jumătate”, a mai spus Ramona.

„I-am făcut pre-botez când era în stare critică, nu cu sentimentul că-l pierd și că trebuie să fie botezat, ci cu sentimentul că-l va ajuta botezul. Nașul gemenilor s-a dus la racla cu moaștele Sfântului Luca, au făcut o slujbă specială unei cruciulițe, iar din momentul în care a adus-o, în două săptămâni am plecat din spital. Am simțit că din momentul acela s-au schimbat lucrurile, dar nu vreau să par nebună. Medicii spun că nu le vine să creadă”, a mai declarat.

„El are mult de recuperat. A stat 8 luni și jumătate în incubator, plus că a fost sedat și intubat 5 luni. Are de recuperat fizic, dar poate recupera, ăsta este miracolul”, a completat.

Jurnalista a avut o experiență mai puțin plăcută cu bonele. „Din păcate, este o meserie accesată de multe doamne și domnișoare care nu au nicio treabă cu meseria. Toate bonele pe care le-am întâlnit au venit prin agenție. Șapte, opt, am pierdut numărul. Despre prima, care stătea cu fetița cât eram la spital cu băiatul, am aflat că stătea în bucătărie cu căștile în urechi cât Alexandra era în dormitor. Nu mi se pare normal. După aceea am pus camere. Am avut pe cineva care mi-a luat ceva din casă, nesemnificativ, dar nu am putut trece peste acest aspect. Apoi am cunoscut o doamnă extraordinară de la am învățat foarte multe. Am mai încercat pe cineva pe timpul nopții…”, a mai povestit Ramona.

Ramona Păuleanu a dat în judecată Spitalul Filantropia, unde a născut

„Eu sunt un om de televiziune. Sunt obiectivă și nu voi comenta până nu-și va spune justiția cuvântul. Am considerat că trebuie să mergem în instanță. Am zis că demersul meu poate să ajute alți copii. Măcar să fie atenți data viitoare. O să vedem dacă au fost sau nu de vină. Consider că s-a întâmplat din cauza spitalului, a sistemului. Trebuie luate măsuri. Nu se poate să aibă o șansă și să-i iei acea șansă”, a mai precizat prezentatoarea TV.

