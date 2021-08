Invitată în platoul emisiunii La Măruță, Ramona Bădescu (52 de ani) a vorbit despre cum a reușit să devină mamă la 50 de ani, dar și despre beneficiile acestui lucru. Ramona a dat naștere primului ei copil, un fiu, Ignazio (1 an), în luna septembrie a anului 2019, într-o clinică privată din Roma, Italia.

Ramona Bădescu, despre al doilea copil: „Poate mai vine o surioară”

Ramona formează de 4 ani un cuplu cu logodnicul ei, bancherul Fabio Cali. „De pe 18 iulie 2017 suntem împreună, de 4 ani, dar parcă am fi de o viață. Câteodată nu contează timpul, contează intensitatea”, a declarat Ramona. Întrebată dacă nu-i este greu să stea departe de partenerul ei de viață, care a rămas în Italia, actrița a completat: „Și despărțirile au farmecul lor. Când te întorci, poate mai vine o surioară”.

„Eu mi-am dorit o fetiță. Dar nu e timpul trecut. Am trăit într-o familie unită, dar nu am găsit bărbatul potrivit care să facă în așa fel încât să creăm o minune, un copil!”, mai spunea Ramona în decembrie 2020.

Despre cum a devenit mamă la 50 de ani, Ramona a mai spus: „Tu nu prea ai nimic de făcut, doar Dumnezeu te poate ajuta. Când eram mai mică, ziceam că nu vreau copii pentru că voiam să mă realizez, să am o carieră. Apoi n-a mai fost ușor. Am făcut însă în așa fel încât să nu depindă totul de ritmul biologic.

Mi-am înghețat ovocitele pentru momentul în care urma să găsesc omul vieții mele. Am făcut o fertilizare, dar înainte, organismul meu arăta de 37 de ani, grație ADN-ului. Eram convinsă însă că nu se va mai putea la 50 de ani, de aceea m-am relaxat și m-am iubit mult cu omul care m-a vrăjit când nu mă mai așteptam să fiu vrăjită”.

Întrebată dacă nu are regrete că a devenit mamă atât de târziu, actrița a adăugat: „Niciodată să nu te gândești la ce puteai face, mai bine la ce faci și ce vei face. Oricum nu poți da timpul înapoi. Eu nici nu vreau. La 30 de ani am făcut ce am făcut și am făcut bine.

Eu nu cred că există o vârstă la care trebuie să devii mamă. Da, la 20, 30 de ani, ai mai multă putere și entuziasm, iar la 50 ai mai multă experiență. Poate ai și reușit să te realizezi și așa ai mai mult timp cu copilul”.

Foto: Instagram