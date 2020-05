Pink, dezvăluiri despre lupta cu coronavirusul

După ce s-a vindecat de Covid-19, Pink, în vârstă de 40 de ani, a descris această perioadă ca fiind cea mai provocatoare din viața ei.

Artista, al cărei nume adevărat este Alecia Beth Moore, a vorbit deschis despre lupta „fizică și emoțională” cu această boală.

„Lupta cu Covid-19 împreună cu fiul meu de 3 ani a fost cea mai provocatoare experiență din punct de vedere emoșional și fizic prin care am trecut ca mamă”, a spus Pink, citată de The Mirror.

Artista a dezvăluit că și după mai multe săptămâni de odihnă și recuperare, Jameson încă avea unele dintre cele mai îngrozitoare simptome, precum febră foarte mare și se simțea tot timpul slăbit.

„A fost o perioadă terifiantă, să nu știu ce urma să se întâmple”, a precizat cântăreața.

Pink și-a șocat fanii în momentul în care a dezvăluit că ea și fiul ei au fost testați pozitiv pentru coronavirus la scurt timp după ce au apărut primele simptome.

Artista și Jameson și-au revenit complet acum, însă aceasta nu a uitat prin ce a trecut.

„Au fost nopți în care am plâns și m-am rugat cum nu am făcut-o niciodată. Este amuzant dar, la un moment dat, am crezut că ne-au promis că micuții noștri vor fi bine. Nu este garantat. Nimeni nu este în siguranță în fața acestui virus”, a mai spus Pink.

„Jameson a fost foarte, foarte bolnav. Am ținut un jurnal al simptomelor lui din ultimele trei săptămâni și la fel am făcut și în cazul meu. El încă, după trei săptămâni, are 37.7 grade temperatură. A fost ca un rollercoaster pentru amândoi, dar Carey (soțul lui Pink) și Willow (fetilor lor de 8 ani) au fost perfect sănătoși”, a povestit ea.

Din fericire, cei doi au scăpat de orice pericol, iar testele lor au ieșit acum negative pentru Covid-19.

Vezi în Galeria FOTO mai multe imagini cu Pink și familia ei.

Sursă foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro