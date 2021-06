Pepe, despre o nouă relație amoroasă: „Sunt în punctul în care mă simt iubit”

La începutul acestui an, Pepe (41 de ani) și Raluca Pastramă (28 de ani) au decis să divorțeze.

Cei spuneau la momentul respectiv că s-au despărțit de comun acord.

„În momentul de față, fiind de comun acord, vom merge la notar. Nu există niciun fel de proces, litigii sau alte speculații. Din punctul meu de vedere, nu există un motiv major. Nu există un motiv real, dar dacă nu se mai poate, nu se mai poate. Ce putem să facem? Am încercat, am făcut tot posibilul. (…) Eu și Raluca comunicăm foarte bine. Ne vedem zilnic. Copiii sunt în fiecare zi la grădiniță și dorm și cu mine și cu Raluca. (…) Avem o comunicare perfectă, nu ne vom certa niciodată. Știm exact ce am decis”, dezvăluia cântărețul, în urmă cu câteva luni.

După anunțul divorțului, în presa mondenă au apărut fel de fel de zvonuri cum că Pepe ar avea o nouă relație. Artistul a dezmințit aceste zvonuri spunând că momentan nu este implicat în nicio legătură amoroasă cu nicio femeie.

„Cred în dragoste adevărată. Nu pot să judec o persoană după alta. Fiecare femeie din viața mea a avut parte de același tratament, i-am pus lumea la picioare, a fost iubită, respectată și i-am oferit libertate și susținere. Am avut etape furmoase de iubire cu fiecare persoană din viața mea. Am ajuns în punctul în care mă simt iubit, respctat. Nu sunt într-o relație, sunt în tatonări. Mi-e simplu să spun că sunt și în cinci relații, nu am nici cea mai mică jenă. Dumenzeu îți oferă peste noapte câte o șansă de asta pe care nu o poți rata. În momentul în care conștientizezi că e ceva ce merită, mă arunc și în prăpastie, fără regrete, fără să mă gândesc”, a explicat Pepe la podcastul lui Damian Drăghici.

Pepe și Raluca Pastramă au împreună două fiice, Maria (8 ani) și Rosa Alexandra (5 ani).

