Sfârșitul anului 2020 și începutul anului acesta, Bianca Drăgușanu le-a petrecut în Dubai și în Maldive alături de Gabi Bădălău. După întoarcerea în țară, modelul a spus că trăiește „cea mai frumoasă perioadă” din viața ei.

Bianca Drăgușanu a spus ce sentimente are pentru Gabi Bădălău după despărțire

De atunci și până în prezent, perechea a avut mai multe despărțiri și împăcări. La începutul lunii iunie, Gabi Bădălău a declarat la Antena Stars: „Într-adevăr, am avut o relație cu Bianca. Toată lumea știe, nu este nimic de ascuns. Nu mai avem, nu ne mai leagă nimic din punct de vedere sentimental.

Nu ne mai leagă nicio relație. Am căzut de comun acord să întrerupem această relație. Bianca merită ceva mult mai bun decât mine, pentru că este o femeie frumoasă, ambițioasă și pe picioarele ei. Îmi doresc să ies elegant din această relație. Îi doresc tot binele ei și familiei ei.

Sunt un bărbat singur, fără nicio obligație, cu gândul doar la copiii mei și la afaceri. Atât. Am avut o relație frumoasă. Vreau să rămân doar cu amintirile bune din această relație”.

„Prezentul este frumos, nu contează viitorul. Nu am nimic de comentat și, dacă are cineva să spună ceva, nu sunt eu aceea. Eu sunt încă supărată. Nu pot să mă pronunț deocamdată. Nu sunt purtărtorul de cuvânt al lui Gabi, sunt supărată. Dacă are cineva ceva de lămurit, nu sunt eu [aceea]”, a declarat Bianca recent.

Întrebată dacă îl iubește, modelul a completat: „Se vede. Da, mult”. Bianca Drăgușanu a fost căsătorită cu prezentatorul TV Victor Slav, alături de care are o fiică, Sofia Natalia (4 ani), și cu fostul om de afaceri Alex Bodi.

Gabi Bădălău s-a separat de fosta lui soție, artista Claudia Pătrășcanu, în vara anului 2019. În prezent, fostul cuplu luptă în instanță pentru custodia fiilor lor, Gabriel și Nicholas.

Foto: Instagram