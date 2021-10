Invitată în emisiunea „La Măruță”, Oana Zăvoranu (48 de ani) a dezvăluit că are de recuperat 15.000 de euro de la jurnalistul Luis Lazarus (54 de ani).

Oana Zăvoranu are de recuperat 15 mii de euro de la Luis Lazarus. „Procesul s-a încheiat definitiv”

„Foarte mulți escroci m-au ciordit de-a lungul timpului. Unul, în schimb, se numește Vasilică Țuțurică. (…) Este numele real. Îmi datorează bani și nu pot să-l execut. Am hotărâre judecătorească. Am câștigat un proces pentru că m-a făcut «asasină» peste tot. Am de recuperat 15 mii de euro plus cheltuieli de judecată”, a declarat Oana Zăvoranu în emisiunea „La Măruță”.

„Se numește Vasilică Țuțurică. Voi nu-l cunoașteți așa, pentru că lui îi este rușine de numele lui. El se numește Luis Lazarus. Luis are un dosar, un proces întreg pierdut. Procesul s-a încheiat definitiv de vreo 4 luni. Încerc să-l execut, dar n-are nici măcar o bicicletă pe numele lui. Eu vin și întreb, când tu ești nimeni în drum, cum poți să vii la televizor și să ai tupeu să spui că tu ai vrea să faci, să dregi”, a încheiat.

Oana Zăvoranu s-a ascuns sub masca lui Lady Monster de la „Masked Singer România”. „Am murit și am înviat de mai multe ori cu acel costum. Era un burete mare în care nu vedeam nimic și nu era aer. Au improvizat un ventilator care mi-a tocat părul. (…) Au zis că-s pitică, dar nu sunt, am 1,70. (…) N-am vrut să fiu demascată pentru că eu sunt competitivă și voiam să ajung în finală”, a mai declarat Oana la „Măruță”.

Oana Zăvoranu își dorește să devină mamă

Oana și Alex Ashraf (34 de ani) s-au căsătorit în anul 2016. Recent, actrița a dezvăluit că este pregătită să devină mamă și că își dorește să aibă un băiat. „Trebuie să fie băiat. Băiatul lui mă-sa! Realizați ce fel de soacră mare voi fi peste ani, când le voi fugări pe toate hoțocârlele și specimenele din jurul băiatului meu?”, a declarat Oana Zăvoranu pentru Playtech.ro.

Totodată, Oana a admis că, deși își dorește să devină mamă, nu vrea să-și poarte copilul în pântec. „Vreau să fiu mamă. Recunosc, nu sunt făcută să țin un copil în burtă nouă luni, să am tot felul de stări, să merg la toaletă din zece în zece minute fiindcă cineva apasă pe vezica mea, să am degetele umflate sau mai știu eu ce altceva, dar vreau să fiu mamă!”, a mai spus pentru aceeași sursă.

Oana și soțul ei își doresc să apeleze la o mamă-surogat. „M-am interesat. În Ucraina există o clinică de specialitate care exact cu asta se ocupă. Și totul este absolut legal! Medicii de la clinică consultă cuplul interesat să devină părinți, vede dacă poate recolta de la bărbat și de la femeie ceea ce au nevoie pentru începerea procesului vieții și dacă treci de etapa asta mai trebuie doar să găsești mama-surogat”, a mai spus actrița.

„Sigur că tot procesul nu e simplu deloc, că trebuie nu doar să fii sănătos, ci și să fii atent la contractele semnate cu diverse părți. Fiindcă s-au mai văzut povești cu mame-surogat care au încercat tot felul de șantaje ulterioare asupra părinților în cauză, din simplul motiv că cei care apelează la asemenea metode sunt oameni avuți sau milionari de-a dreptul”, a continuat.

„Așadar, numai mama-surogat până o găsești, până ajungi cu ea la un acord, fiindcă nimeni nu tine în pântecele sale un copil gratis, timp de nouă luni, nu e deloc simplu!”, a încheiat.

