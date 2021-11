Nicoleta Voicu, probleme de sănătate după vindecare de COVID-19: „M-am împrietenit cu moartea”

Nicoleta Voicu, care a făcut COVID-19 în luna octombrie, a mărturisit că încă se luptă cu efectele bolii. Cântăreața de muzică populară mai are și alte probleme de sănătate.

Nicoleta Voicu (50 de ani) a povestit că după ce a stat 14 zile în izolare și a urmat indicațiile medicilor a crezut că s-a vindecat complet, motiv pentru care și-a reluat activitatea. Însă a constat că recuperarea după infectarea cu virusul SARS-CoV-2 nu este una ușoară și boala COVID-19 poate lăsa sechele.

Am făcut-o de două ori pe grozava. O dată la început, când nu credeam, și am mai făcut-o o dată, când ieșeam din perioada de izolare. Am crezut că sunt complet vindecată și am reluat activitatea și, uite, perioada de post-Covid e delicată. M-a cam pus la pământ după o filmare. (…) Încă obosesc foarte repede. Încă mai am probleme la nivelul plămânilor, a declarat Nicoleta Voicu pentru cancan.ro.

E o stare de oboseală, cum să spun, mă pune jos. Dacă nu mă odihnesc, nu am cum să merg mai departe. E foarte ciudată starea. Și încă ceva, eu vreo patru sau cinci zile am avut senzația că nu pot să respir (…) E foarte ciudat, o senzație de sufocare, am crezut că mor, sincer.

Am făcut un consult, medicul mi-a zis să revin. La plămâni sunt probleme. E un murmur acolo, un sunet ciudat care nu ar trebui să fie. Deci chiar afectează plămânii, eu n-am crezut, dar uite că m-a pus jos, a mai spus artista.