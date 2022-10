Cum arată Nicole Cherry nemachiată. Artista s-a expus în spațiul public fără filtre sau farduri

Nicole Cherry (23 de ani) se numără printre vedetele care se lasă expuse în public și fără machiaj, doar cu tenul natural și cu micile imperfecțiuni pe care orice femeie le are din diverse motive. Artista a postat pe conturile ei sociale un filmuleț în care le arată fanilor cum arată înainte de a fi fardată de profesioniști. Tânăra cântăreață nu are o problemă în a-și arăta cearcănele, perfect normale stilului de viață aglomerat pe care-l are atât ca artistă, cât și ca proaspătă mămică.

Vezi în galeria foto de mai jos cum arată Nicole Cherry fără pic de machiaj.

Nicole Cherry și soțul ei, Florin Popa (32 de ani), au devenit părinți pentru prima oară pe 27 noiembrie 2021. Cei doi au o fetiță, Anastasia, care peste câteva săptămâni va împlini vârsta de 1 an. Chiar dacă este tânără, Nicole a reușit să intre rapid în rolul de mămică și simte că viața i s-a schimbat de când micuța Anastasia a venit pe lume.

Am învățat să am mai multă răbdare, iar acest fapt i se datorează Anastasiei. Perioada colicelor a fost dificilă. A adus cu ea multe ore nedormite, deoarece copilul plânge, iar tu, ca mamă, nu îi poți veni în ajutor cu mai nimic.

Au fost momente dificile, clar! Unde este frumos, există și momente dificile, dar de fiecare dată am avut susținerea lui Florin și a fost clar sprijinul meu în toată această perioadă.

A fost o perioadă grea, dar a trecut cu bine. Acum ne putem bucura de Anastasia și ea se poate bucura de noi și de joacă – ne-a povestit artista, în exclusivitate, în urmă cu o lună.

Nicole Cherry a mai explicat că nu s-a panicat ca proaspătă mămică și că a primit mult sprijin din partea soțului, dar și al mamei, care i-au fost mereu aproape la nevoie.

Am fost foarte bine din punct de vedere psihic, pentru că după perioada sarcinii și imediat după, sunt multe emoții care te înconjoară și te invadează clar, dar cred că am reușit să fac față cu brio. Am avut sprijinul lui Florin, care a contat enorm. Cred că pentru orice mămică este important să aibă sprijinul soțului, iubitului. Și ajutorul mamei a fost enorm – ne-a mai dezvăluit artista.

Cât despre recăpătarea siluetei după naștere, cântăreața a spus că a reușit să dea jos rapid surplusul de kilograme acumulat în cele 9 luni. Secretul ei a constat în atenția acordată modului în care se hrănește.

Și înainte, dar și în timpul sarcinii, am avut grijă cum și ce anume mănânc. Mi-am respectat programul de alimentație sănătoasă cu care eram obișnuită, iar după ce am născut doar mi-am continuat stilul sănătos. Sunt destul de conștiincioasă mai ales că imaginea este întru totul importantă. Cu antrenoarea mea, am reînceput programele de exerciții, care m-au ajutat să revin la formele de dinainte de sarcina. Oricum, nici în timpul sarcinii, nu am luat foarte multe kilograme, ci doar cele normale. Mai fac și ședințe de remodelare corporală cu masaj cu bambus, cu Dan Bujor, care îmi completează partea de antrenamente fizice. În rest, mănânc sănătos, nu fac abuz din nimic sau cu nimic – a mărturisit Nicole Cherry, pentru click.ro.

