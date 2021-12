Nicole Cherry, controversă despre alăptarea fetiței ei: „Nu o alăptez exclusiv la sân, îi dau și formulă”

Nicole Cherry are 22 de ani și este fericita mamă a unei fetițe minunate, pe nume Anastasia. Artista adoră noul rol, acela de mamă.

În emisiunea de la „Vorbește Lumea”, Nicole Cherry a povestit cum a fost prima săptămână petrecută alături de fiica ei. Ea a născut de 27 noiembrie, iar ziua de naștere și-a serbat-o pe 5 decembrie.

Tânăra artistă nu a apucat să sărbătorească așa cum obișnuia, întrucât micuța Anastasia o ține trează toată noaptea, din cauza colicilor. Colicii sunt o problemă frecventă pentru bebeluși, cu care se confruntî mulți părinți.

„A fost agitată toată noaptea din cauza colicilor”, a povestit ea pentru Pro TV. „Cumva ea m-a serbat de la 12 noaptea. M-a lăsat trează să citesc mesajele. Mă miram cât de devreme se trezesc unii oameni”.

Despre experiența nașterii, Nicole Cherry a avut numai lucruri bune de spus. Nașterea în sine a fost ușoară, iar recuperarea la fel. „Nu pot să zic că am avut o experiență traumatizantă, nici pe departe”, a zis ea, citată de Libertatea. „Eu nu am simțit nimic. Efectiv m-am bucurat de fetiță. Nașterea în sine a fost frumoasă și perioada de după, la fel. Chiar m-am bucurat 100% de ea și nu am simțit nimic. A fost de ajuns să o privesc și am uitat de tot”.

Întrebată fiind cu cine seamănă micuța Anastasia, Nicole a spus că cea mică seamănă cu tatăl ei, Florin. „Mă ajută foarte mult Florin, mă așteptam să fie grijuliu cu noi pentru că știam cum e cu pisica și o divinizează”, a spus Nicole Cherry. „Seamănă cu el. A stat la mine în burtă 9 luni, dar seamănă cu el. E fata lui tata, așa o să fie, sunt sigură. Eu mă bucur. Știu cât își dorea Florin să aibă o fetiță și chiar e o perioadă extrem de frumoasă de care ne bucurăm din plin”.

Artista a mai spus că persoana care o ajută cel mai mult este mama ei: „Mă ajută mama mea, așa cum am spus și înainte că mama o să fie cel mai mare ajutor al meu și facem cu rândul. Mai dorm eu două ore, mai doarme ea două ore și tot așa. Ne dorim să nu fim epuizate amândouă și să putem face față”.

Însă recent s-a stârnit și o controversă, legată de alăptarea micuței Anastasia. Nicole Cherry a explicat că o alăptează la sân, dar o și hrănește cu biberonul. „Nu o alăptez exclusiv la sân, îi dau și formulă”, a adirmat ea. „Am pus o poză în care era alăptată cu biberonul și oamenii m-au certat. Așa m-au enervat foarte tare mesajele și am avut un moment din ăla în care voiam să le spun să mă lase în pace că știu ce fac. M-am enervat, m-a deranjat puțin. Aveam impresia că sunt certată că nu am grijă de copil. Fiecare alege să își crească copilul într-un fel și trebuie să respecți chestia asta. Sunt niște chestii atât de delicate, încât mi se pare că ar trebui să fim mai rezervate ca femei și să ne înțelegem noi între noi”.

Foto – Instagram