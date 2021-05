Mirela Vaida (39 de ani) a dezvăluit în mediul online că vrea să slăbească 5 kg în două săptămâni. Pe YouTube, prezentatoarea TV a încărcat un videoclip în care are alături o bună prietenă, antrenoare personală, care o va ajuta să revină în formă.

Mirela nu s-a mai antrenat fizic de doi ani, de când era însărcinată cu cel de-al treilea copil al ei, Tudor (2 an). Artista mai are doi copii, Vladimir (4 ani) și, respectiv, Carla (5 ani). Prezentatoarea de televiziune și soțul ei, Alexandru Vaida, s-au cunoscut în anul 2005 și s-au căsătorit patru ani mai târziu, în 2009.

Mirela Vaida vrea să slăbească 5 kg în două săptămâni

„Știți cum e să nu ai pic de rezistență? Să nu mai poți nici să fugi de aici până la poartă pentru că îți pierzi suflul? Am premieră la teatru în două săptămâni și nu mă încap rochiile. Plus că vin după o vacanță în care am mâncaaat! Vreau să vă spun că nu mă mai suportă cântarul.

Și ce face Mirela când nu se mai suportă? Păi, ar trebui să nu mai mănânce așa de mult și să facă sport. Dar, cum nu are timp să meargă la sală, vine sala la ea. Așa că am chemat-o pe prietena mea, antrenor personal, care trebuie să pună parul pe mine, că altfel nu merge”, a povestit Mirela Vaida în mediul online.

„Trebuie să ai grijă la alimentație, dar nu să te înfometezi. Subliniez, nu vă înfometați! (…) Corpul are nevoie de vitamine, minerale, nutrienți, carbohidrați, chiar dacă lumea fuge de ei. (…)

În linii mari, trebuie să mâncăm cu măsură. Dacă de obicei mâncai 5 felii de pâine, vrei să slăbești și ți-e greu să scoți alea 5 felii din alimentație, scoate măcar 2 dintre ele în prima săptămână. Încă o felie în săptămâna următoare și tot așa.

Ușor, ușor, corpul se obișnuiește și totul se întâmplă natural. Dacă scoți din alimentație și aia, și aia, și aia, te frustrezi psihic și nu e ok nici pentru corpul tău. Dacă ceea ce vrei să scoți din alimentație este foarte dăunător, renunță la acele lucruri o perioadă de timp, apoi introduce-le înapoi gradual”, a mărturisit antrenoarea Mirelei.

Antrenamentul Mirelei a început cu o scurtă încălzire a mușchilor, apoi a continuat cu genoflexiuni (20), fandări (15/pe fiecare picior) și îndreptări cu greutăți. Cele trei exerciții le-a repetat în trei serii. A continuat cu exerciții pentru biceps și triceps cu greutăți. Au urmat ridicări de bazin pentru fesieri și coapse, abdomene și extensii. Restul antrenamentului îl găsiți mai jos.

Deși prezentatoarea TV vrea să slăbească 5 kg în două săptămâni, dacă scazi mult în greutate foarte repede, este posibil să nu pierzi la fel de multă grăsime ca atunci când scăderea în greutate este lentă. În schimb, s-ar putea să pierzi apă sau țesut fără grăsime, deoarece este greu să arzi multe calorii din grăsimi într-o perioadă scurtă de timp.

