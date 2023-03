Minelli a dezvăluit că are operații estetice: „Intri în reparații după 2, 3, 4 sarcini”

Minelli a recunoscut că a apelat la intervențiile estetice, după ce a devenit mamă. Artista în vârstă de 34 de ani are doi copii, însă are o siluetă de invidiat.

Luisa Ionela Luca, cunoscută publicului ca Minelli, este una dintre cele mai cunoscute artiste din România. Dar, pentru că ține la viața ei privată, nu mulți știu că este și mamă a doi copii. Iar în urma sarcinilor a avut nevoie de câteva operații estetice.

Minelli a mărturisit că are operații estetice: „Am avut o problemă cu mușchii abdominali”

Minelli și-a lansat primul album, „Silver & Gold”, un proiect pe care l-a început în urmă cu doi ani. La acest eveniment, artista a dat câteva interviuri și a dezvăluit cum reușește să își întrețină silueta.

Cântăreața spune că este adepta sportului și a stilului de viață sănătos, dar recunoaște și că a apelat la medicul estetician.

„De vreo trei ani mă antrenez cu Florin Cușbă și toată echipa lui, Sorina, Georgian. De când i-am descoperit pe ei, cumva mi-am găsit echipa în care mă simt eu bine și care mă ajută. Florin mă înțelege întotdeauna. Dacă am o zi mai proastă știe ce antrenamente să îmi dea. Dacă lipsesc o perioadă de două săptămâni știe ce antrenament să îmi dea, încât să mă facă să revin a doua zi”, a afirmat Minelli.

Artista spune că sportul este foarte important pentru ea, dar o ajută și faptul că își respectă orele de odihnă.

„E foarte important, sport, alimentație, încerc să dorm cât trebuie, că și asta e important. Mă alimentează și copiii mei, mă țin tânără. Sunt fericită. Am și operații estetice. Având în vedere că am avut două sarcini, am avut o problemă cu mușchii abdominali și a trebuit să îi apropiem și sânii. Știi cum se zice: intri în reparații după 2, 3 ,4 ,5 sarcini”, a declarat Minelli pentru Wowbiz.

Minelli și despărțirea de trupa Wassabi

Minelli s-a lansat în muzică în urmă cu aproape 14 ani, pe când cânta cu Lora și alte fete în trupa Wassabi. Întotdeauna și-a dorit să facă muzică și s-a concentrat asupra carierei sale.

„Acum 13 ani eram într-o trupă de fete, Wassabi, s-a terminat proiectul respectiv și a fost cumva un moment în care a trebuit să stau cu mine, să văd dacă mai vreau să cânt. Să văd cam ce vreau să cânt, a fost un moment foarte important și cumva confuz în același timp. Am știut că vreau să mă axez cu proiectul Minelli pe engleză, am știut că o să-mi ia ceva timp, pentru că nu e atât de ușor. Dar am decis să fac proiectul ăsta în engleză și în toți acești ani am lucrat la asta”, a dezvăluit artista pentru Cancan.

De asemenea, Minelli a mărturisit că niciodată nu și-a dorit să facă altceva în afară de muzică, spre deosebire de alți artiști care mai au și alte ocupații.

„Am ținut-o pe a mea și să știi că uneori chiar mă simțeam prost, pentru că mai vedeam artiști sau oameni care se ocupau tot cu muzica, care spuneau că ”da, am mai lucrat la vârsta de 19, 20 de ani undeva, pentru că simțeam nevoia să mai fac și altceva, nu mă puteam întreține”. Dar eu nu, eu am ținut-o continuu numai cu muzică și în momentele în care spuneam că mă las de muzică. Cumva știam că asta o să fac forever cel mai bine. Ce-i drept, contează foarte mult că l-am avut pe soțul meu care m-a susținut în treaba asta”, a mai spus cântăreața.

Cum se împarte artista între carieră și familie

Minelli are doi copii: o fată în vârstă de 13 ani și un băiat de 5 ani. Deși pune accent pe cariera sa, artista spune că nu își neglijează nici îndatoririle de mamă și soție.

„Trebuie să îmi găsesc timp și pentru copii, e un lucru foarte important pentru mine să fiu și cu ei. Chiar dacă sunt plecată, crede-mă, sunt pe Whatsapp și am grijă și de Sarah și de Filip. Sunt și severă când e cazul, dar mă și pun mult la mintea lor. Gândește-te că eu am 34 și Sarah are 13”, a explicat Minelli.

Totodată, artista a precizat că soțul ei o ajută foarte mult cu proiectul Minelli și că au mare încredere unul în celălalt, mai ales că sunt împreună de 15 ani.

