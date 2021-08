Marcel Pavel (61 de ani) a fost diagnosticat cu COVID-19 în iunie 2020. Ulterior, solistul a fost internat la Institutul de Boli Infecțioase „Matei Balș” din București. După mai bine de un an de la infecția cu noul coronavirus, Marcel Pavel a rămas cu o serie de probleme de sănătate.

Marcel Pavel, probleme de sănătate la un an după ce a avut COVID-19

,,Cu sănătatea sunt bine, am tras mult. Am rămas însă cu tensiune foarte mare. Toată viața voi lua tratament pentru inimă. La externare, anul trecut, am avut tensiunea 19. Dacă nu iau pastile, tensiunea o ia razna, urcă la 17, iar, dacă le iau, ajung undeva la 13,7, în condițiile în care, înainte să mă îmbolnăvesc de COVID-19, aveam 12,8”, a mărturisit Marcel Pavel pentru Playtech.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 7)

În trecut, solistul a dezvăluit că perioada în care a avut COVID a fost extrem de dificilă. „Din patru în patru ore îmi făceau injecții. Eram terminat, bulversat, chiar și pentru anxietate mi-au dat niște pastile. Mi-au salvat viața. Am tușit cu sânge, cine nu s-ar speria?

Am avut cheaguri de sânge la plămâni, am fost la un pas să mă intubeze. Am gândit că, dacă ajung acolo, s-a terminat cu mine. Dacă mai stăteam o zi acasă și nu mă internam, muream”, povestea Marcel Pavel la Antena 1, după ce a fost externat din Institutul de Boli Infecțioase „Matei Balș”.

Citește și:

Anca Serea, despre viața cu șase copii: „Destul de complicată, dar frumoasă”

Ioana Ginghină, vacanță în Spania și în Grecia, înaintea revenirii pe platoul de filmare de la Adela

Antonia și Alex Velea au răspuns acuzațiilor de hărțuire făcute la adresa lor

Marcel Pavel și soția lui, Violeta Șmîșleaeva, fostă balerină a Teatrului Bolșoi din Moscova, formează un cuplu de aproape 28 de ani. Perechea s-a căsătorit în anul 1992 și are împreună trei copii, doi fii și o fiică. În urmă cu ceva timp, soția artistului a povestit cum s-au cunoscut.

„L-am cunoscut în 1992. Și atunci trăiam vremuri tulburi, cu multe schimbări, însă aveam încredere că sunt schimbări în bine! Nu a fost dragoste la prima vedere, nici la a doua, dar Marcel a fost întotdeauna carismatic și a reușit să-mi pătrundă în minte și în inimă. Dar nu, nu mă vedeam lângă el, și cum aș fi putut spera? Eu balerină, el cântăreț, nu era o combinație câștigătoare!”, spunea Violeta în trecut, pentru Femeide10.ro.

„Am plecat în Rusia, iar Marcel mă suna zilnic să mă întrebe dacă mă întorc. În cele din urmă, m-a convins. De atunci a început viața mea aici. Inițial, părinții mei s-au supărat. Le-a fost greu că am plecat așa departe de țară, dar apoi au devenit înțelegători. Au avut încredere în mine și m-au lăsat să-mi aleg destinul”, a mai povestit Violeta.

Sasha și Richard, fiii cuplului, împărtășesc pasiunea tatălui lor pentru muzică. În anul 2013, familia a fost întregită de fiica perechii, Ioana Yuvenalia, numită după bunicul din partea mamei.

Foto: Facebook