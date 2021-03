Mama lui Augustin Viziru, internată după ce s-a infectat cu noul coronavirus: „Am dus-o la Matei Balș cu Salvarea”

Mama fraților Augustin și Lucian Viziru este infectată cu virusul SARS-CoV-2 și se află momentan sub supravegherea medicilor de la „Matei Balș”. Actorul a mărturisit că femeia nu se simte prea bine și a avut nevoie de masca cu oxigen.

„Nu am o stare tocmai bună, am internat-o ieri pe mama pentru că are COVID. Nu se simte prea bine. Am avut și eu în decembrie anul trecut, sunt în regulă acum, nu am avut mari probleme. Știu însă că mama este pe mâini bune. Sincer, îmi era frică de spital, am dus-o la Matei Bals cu Salvarea și totul este bine. Este sub control, conectată la un aparat cu oxigen. Eu sunt mai mămos de fel, de când a plecat tata, care era ALFA suprem, am rămas eu”, a declarat Augustin Viziru, la Exclusiv VIP, potrivit cancan.ro.

În 2015, mama celebrilor frați a suferit un accident vascular.

Augustin Viziru a avut COVID-19

Augustin Viziru a dezvăluit că atât el, cât și iubita sa, au avut COVID-19 la finalul anului trecut. Actorul a povestit că au avut simptome ușoare și nu a fost nevoie de îngrijiri medicale.

„Da, ne-am protejat cât am putut de mult, dar nu am scăpat nici noi de acest virus. Am avut însă noroc că am avut o formă ușoară. Adică am fost răcit și am traspirat câteva zile. Apoi ne-am revenit”, a spus actorul cu ceva timp în urmă.

În luna august 2020, cei doi au devenit părinții unei fetițe, Maria. Nu s-au căsătorit, dar nici nu exclud această variantă: „În momentul de față noi suntem o familie. Avem tot ce ne trebuie. Dacă o să fie cazul, vom face și pasul ăsta. Nu e cazul să mă schimbe iubita, eu sunt un tip greoi, am noroc că ea mă înțelege. Ne-am cunoscut frumos, formăm o familie frumoasă. La vreo șase, șapte luni a venit și copilul. Nimic nu a fost plănuit, dar s-a întâmplat. Când este să se întâmple, se întâmplă. Este șefa mea! Am două șefe, una mică și una mare”, a spus actorul în emisiunea ShowBiz Report.

Augustin Viziru, despre durerea provocată de moartea tatălui său: „Atunci a avut loc trezirea mea!”

Tatăl actorului, Petru Viziru, a fost diagnosticat cu o formă avansată de cancer pulmonar în 2011. Doi ani mai târziu, în primăvara anului 2013, părintele câștigătorului de la „Ferma” a pierdut lupta cu nemiloasa boală.

„Când am aflat vestea că tatăl meu nu mai este, ceva s-a schimbat în mine. Și perioada de dinainte să se ducă a fost foarte grea, încărcată, iar aceste probleme de viață m-au maturizat brusc. Ultimii doi ani de dinainte să moară tata, au fost cei mai urâți ani din viața mea. Au fost doi ani, doi ani și jumătate, de când am aflat de boala lui și până s-a stins din viață. De acolo a început schimbarea, de atunci sunt altfel. Până atunci, deși eram deja mare, mă consideram copilul lui tata. Nu aveam nicio grijă și credeam că pot să fac orice pe lumea asta.

El nu lăsa pe nimeni, niciodată, să vorbească un cuvânt urât la adresa mea. Tatăl meu nu m-a pedepsit niciodată. O singură dată mi-a dat o palmă peste picior. Două săptămâni nu am vorbit eu cu el și el plângea efectiv să îl bag în seamă. Tata avea atâta încredere în mine, în ceea ce sunt și reprezint, încât, nimic nu putea să mă doboare. Era încrederea pe care mi-a creat-o el, pe care mi-a dat-o să o am față de mine.

În momentul în care au apărut problemele, greutățile, boala tatei, atunci a avut loc trezirea mea. Când vezi că lumea nu este chiar așa și că nu mai ai acel sprijin, ba chiar acela trebuie să fii tu, să pui umărul la treabă, să nu depinzi de nimeni și să devii stâlpul, lucrurile se schimbă foarte multe.

Din copilul rebel, am devenit bărbat. Așa am învățat brusc ce înseamnă responsabilitatea. Și tot atunci am ajuns să înțeleg că maturitatea are partea sa frumoasă, că devii altfel și că te bucuri în alt mod față de cum o făceai”, a mărturisit Augustin Viziru pe blogul Doiniței Oancea.

Sursă foto: Instagram

