Maia Morgenstern, spitalizată pentru o scurtă perioadă de timp: „Sunt profund recunoscătoare”

Maia Morgenstern a anunțat pe rețelele de socializare că a fost spitalizată pentru o scurtă perioadă de timp. Actrița a povestit și cum a decurs completarea unui chestionar legat de serviciile medicale, primit de la Ministerul Sănătăţii.

Actrița Maia Morgenstern (59 de ani) a dezvăluit că a fost internată pentru scurtă vreme și s-a arătat recunoscătoare medicilor pentru modul în care a fost tratată.

Am fost internată în spital. Pentru o scurtă perioadă de timp. Sunt profund recunoscătoare, am toate motivele. Am fost tratată cu grijă, cu atenție, cu seriozitate și profesionalism. Dar, dincolo de toate, cu omenie. Și am observat că toți pacienții era tratați așa, cu bunătate, la spital. La spitalul unde am fost internată eu. Pentru o scurtă perioadă de timp. Slavă Domnului, lucrurile merg spre bine, a scris actrița pe rețelele de socializare.