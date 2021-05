Ce a pățit Maia Morgenstern în metrou: „Oamenii au reacționat: m-au certat”

Maia Morgenstern (59 de ani) a mărturisit că face eforturi să se lase de fumat, dar că renunțarea la acest viciu vine și cu efecte neplăcute: „disconfort, nervozitate, transpirații reci, neputință, renunțare, sentimente de vinovăție, insomnie, tremurături… Și tuse. Tusea aia neplăcută, nesfârșită, dizgrațioasă.”

Actrița a mai povestit că recent, în timp ce mergea cu metroul, a început să tușească, iar oamenii din jur au început să o certe, motiv pentru care a coborât și și-a continuat deplasarea pe jos.

„Astăzi am plecat devreme de acasă. Am lăsat să treacă vreo două, că erau cam aglomerate. Metrouri. Despre Metrou vorbesc, eu circul preponderent cu Metroul. Cu mijloace de transport în comun, basicali(sic), că am timp să citesc, să scriu, să privesc. În fine, am apucat să mă urc într-un al treilea tren sosit, Metrou.

Și, fatalitate, m-a apucat tusea, costurile colaterale ale voinței mele de a mă lăsa. Efectele nedorite ale anilor tabacici, rezistență nedorită a organismului meu obișnuit cu țigările. Tușeam, o tuse nesfârșită, penibilă, de nestăpânit. Geaba mască, geaba distanțare, geaba încercam să mă izolez în zona burdufului.

Oamenii au reacționat: m-au certat. Ce cauți printre oameni dacă tușești? Stai în casă, nu mai ieși… etc. Nu m-am supărat. Nu m-am apucat să explic. Nu mă (mai) justific.

Am coborât și mi-am continuat drumul pe jos. E vreme frumoasă. Bine, sunt obișnuită, pe mine mereu mă ceartă lumea pentru ceva: ba că sunt, ba că nu sunt. Și dacă sunt, de ce sunt?!? Și dacă nu sunt, de ce nu sunt?!? Sunt bine, mulțumesc!”, a scris actrița pe Facebook.

Maia Morgenstern spune că înțelege frica oamenilor

Totodată aceasta a mărturisit că înțelege faptul că oamenii sunt speriați în această perioadă și reacționează atunci când cineva tușește.

„Tusea în vremurile acestea e ca un stigmat. Este un stigmat, o pecete, o condamnare: oamenii se uită urât la tine, se îndepărtează, se feresc de tine. Și e firesc. Pentru mine e firesc. Suntem oameni, suntem vulnerabili, suntem înspăimântați. Ne e frică: pentru noi și pentru ceilalți. Suntem bântuiți de sentimente contradictorii. Așa e, așa sunt și eu, nici mai bună, nici mai rea. Deși… în fine. Mă lupt și eu cu starea de confuzie, de dezorientare, de neîncredere”, a mai spus Maia Morgenstern.

Sursă foto: Facebook