Câștigătoarea de la „Vocea României Junior” care nu și-a primit banii nici acum. Ce s-a întâmplat de fapt

Maia Mălăncuș a cucerit jurații de la Pro TV cu vocea ei, reușind să câștige marele premiu de 50.000 de euro. Cu toate astea, ea nu a primit încă premiul.

Deși are doar nouă ani, Maia Mălăncuș a făcut furori la „Vocea României Junio”. Ea a câștigat prima ediție a spectacolului televizat, premiul cel mare fiind de 50.000 de euro. Însă va mai dura ceva timp până va putea intra în posesia banilor.

Ea are acum doar 14 ani, iar banii îi va putea primi abia atunci când va împlini 18 ani. Până atunci, ea are timp să se gândească ce va face cu ei. Ea a spus că vrea să hotărască atunci când va fi majoră. Maia a declarat pentru playtech.ro, în acest sens, următoarele:

„Momentan nu am intrat în posesia banilor de la Vocea României. Aștept să împlinesc 18 ani și după o să mă hotărăsc ce o să îmi cumpăr. Mai sunt câțiva ani până atunci având în vedere că eu am 14 ani”.

Maia nu a stat deloc degeaba după câștigarea concursului „Vocea României Junior”. Ea a profitat de rampa de lansare și și-a continuat cariera muzicală, recent lansând o piesă în colaborare cu Ioana Ignat. În viitor, Maia vrea să compună propriile ei melodii, care să îi facă numele să devină cât mai cunoscut. Adolescenta a mai povestit:

„Este clar că mi s-a schimbat viața după ce am câștigat dar și pentru că am cunoscut foarte multe persoane care mi-au dorit binele, așa că m-au învățat să fac ceea ce este mai bine pentru viitorul meu. Cu Marius Moga nu am colaborări momentan. Țin doar legătura cu el și cam atât. Recent, am lansat o piesă cu Ioana Ignat și mă bucur că merge bine. M-aș muta prin clasa a XI a în București, dar asta nu depinde de mine, depinde de ce vor părinții mei”.