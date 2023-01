Liviu Vârciu, vacanță cu probleme în Maldive: „M-am umflat tot, am atâta capul”

Momente dificile pentru Liviu Vârciu. Prezentatorul și iubita lui se află în vacanță, în Maldive, însă nu s-au putut bucura pe deplin de călătorie.

Realizatorul de televiziune a postat pe Instagram mai multe fotografii și filmulețe, în care împărtășește fanilor problema cu care se confruntă.

Liviu Vârciu, probleme de sănătate în vacanță

Ceea ce avea să fie o vacanță de neuitat, alături de iubita lui, Anda, a devenit o experiență neplăcută pentru fostul membru al trupei L.A.

Ajuns în Maldive, Liviu Vârciu s-a fotografiat după câteva zile de stat pe insulă, umflat la față, din cauza curentului. Imaginile au fost postate pe rețelele de socializare, chiar de realizator, care a explicat și cum s-a ajuns la această situație.

„Să vă povestesc. Azi-noapte mare căldură, mare, mare. Stăteam eu așa și am zis să dau drumul la aerul condiționat. Am luat telecomanda și am dat să se stingă în 30 de minute. M-am culcat la 12. Pe la 5 și 20 se trezește doamna, aerul mergea.

M-am trezit și eu la 8… M-am umflat tot, am atâta capul. M-ați înjurat rău de tot. Ia uitaț-vă”, a spus Liviu Vârciu, pe Instagram.

Liviu Vârciu și Anda, un cuplu de peste 6 ani

„Dacă erați îngriorați, să fiți, că nu m-am dezumflat prea mult și am impresia că acum încep să mă umflu și mai tare. Doamna e îngrijorată tare. N-are nicio treabă.

Ori m-a bătut doamna, eu am simțit ceva aseară, eram și obosit, că uite, începe să se și înnegrească pe aici”, a mai spus Liviu Vârciu.

Anda Călin și Liviu Vârciu formează un cuplu de mai bine de 6 ani. Sunt părinții a doi copii, însă până acum relația lor nu s-a oficializat și în fața ofițerului de stare civilă.

Au existat între ei momente tensionate, însă în prezent stadiul relației lor este unul excelent. Anda și Liviu au împreună doi, o fetiță, Anastasia în vârstă de 5 ani și pe mezinul familiei, pe Liviu Matei în vârstă de 2 ani.

Liviu Vârciu a devenit cunoscut ca membru al trupei L.A., cu care a avut un succes gigantic, mai ales prin prisma melodiei „Ochii Tăi!”. Ulterior, el a făcut parte din mai multe proiecte tv la diverse posturi de televiziune, precum Pro TV, Antena 1 și Kanal D.

Cele mai cunoscute emisiuni pe care le-a moderat sunt ”Roata norocului” și „Prețul cel bun”. Când nu a prezentat emisiunile, Liviu a fost concurent în cadrul lor. A participat la „Asia Express” și ”Te cunosc de undeva”.

Pe lângă astfel de formate, Liviu a mai apărut și în serialele ”State de România” și ”Secretul Ramonei”.