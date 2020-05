Liviu Vârciu, tată pentru a treia oară. Anda Călin a adus pe lume un băiețel

Artistul și iubita lui își doreau foarte mult încă un copil, iar acum visul lor a devenit realitate.

„Ne dorim extrem de

mult un al doilea copil. Ne-ar plăcea să fie băiețel. Liviu își dorește nespus de tare un băiat. Lucrăm la acest lucru, dar când vrea Dumnezeu o să se întâmple” declara Anda Călin anul trecut.

Bruneta a născut un băiețel perfect sănătos, dar cei doi nu au făcut încă nicio declarație despre fericitul eveniment și nici nu au publicat vreo fotografie cu băiețelul, potrivit Libertatea.ro.

Despre vestea că familia lor se va mări cu încă un membru s-a aflat în urmă cu câteva luni: „Anda este foarte fericită că va deveni mamă din nou şi, momentan, nu şi-ar fi dorit ca vestea să se afle. Este ca un cadou pentru Liviu care este fericit că va deveni tată pentru a treia oară. La prima ecografie, se pare că va fi băiat. Pentru ea nu contează dacă va fi fată sau băiat, ci să fie sănătos copilul”, declarau la începutul anului apropiați ai celor doi.

Anda Călin și Liviu Vârciu formează un cuplu din 2016, iar după mai multe despărțiri și împăcări, din 2019 s-au mutat împreună.

În afara de cei doi copii pe care îi are cu Anda Călin, Liviu Vârciu mai are o fiică, Carmina, în vârstă de 18 ani, din relația cu Ramona Teiceanu. Deși relația dintre artist și fiica sa părea una apropiată, adolescenta a mărturisit că lucrurile nu stau deloc așa. „Când eram mai mică, obișnuiam să nu zic nimic, deoarece nu voiam să îl pun într-o lumină proastă, dar acum, având în vedere că, în 7 luni, împlinesc 18 ani, văd altfel lucrurile și nu are rost să tac pentru cineva căruia nu-i pasă. În contradictoriu cu ceea ce spune el, eu nu am avut niciodată parte de o vacanță din partea lui, de un cadou de Crăciun sau de afecțiune” a mărturisit Carmina într-un interviu pentru revista Viva!

„Tata a început să mă susțină financiar de 6 ani, cu 2.000 de lei lunar. Până acum 6 ani, nu ne-a susținut nici pe mine și nici pe mama financiar, vreodată. El se pricepe foarte bine să fabuleze și să mintă, și, deși este tatăl meu, nu mai pot păstra tăcerea despre aceste lucruri, pentru că mi se pare penibil deja ce face. Sincer, mi-aș fi dorit din tot sufletul ca relația mea cu tata să fie așa cum se vede la TV. Declar toate astea pe baza motivului că deja e foarte deranjant ca oamenii să creadă altceva și toată lumea să îl aprecieze pentru ceea ce nu este.”, a mai dezvăluit Carmina atunci.

