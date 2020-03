Carmina Vârciu, fiica celebrului artist Liviu Vârciu (38 de ani), se apropie de vârsta majoratului și este mai îndrăgostită ca niciodată. De curând, frumoasa Carmina a postat pe rețelele de socializare câteva fotografii în care se află alături de băiatul care i-a pus inima pe jar.

Iubitul ei este cu un an mai mare decât Carmina și se pare că ei doi au mai avut o relație în trecut. Deși povestea lor de dragoste luase sfarșit, în urmă cu două luni, tinerii au decis să-și mai acorde unul altuia o șansă.

„Este o fire foarte romantică și mereu mă surprinde cu câte ceva. Când am o zi proasta, nu se lasă pâna nu mă face să zâmbesc. Pe scurt, nu ma lasa să fiu tristă. Este mereu acolo când am nevoie și tin sa punctez că e foarte sincer și înțelegător. Ne gândim la cum o sa fie, dar alegem să ne focusam pe prezent pentru ca trecutul a trecut și nu-l mai putem schimba, iar viitorul nu-l cunoaște nimeni … nu-ți aduce anul ce ți aduce ceasul. Vedem ce va fi, iar până atunci we live in the moment”, a declarat fiica lui Liviu Vârciu potrivit spynews.ro.

Carmina este fiica lui Liviu Vârciu dintr-o relație mai veche cu Ami Teiceanu, de pe vremea când vedeta făcea furori cu formația L.A. Acum Vârciu are o relație cu Anda Călin, cu care are o fetiță, Anastasia, de 2 ani.

Vezi cum pozele cu Carmina și iubitul ei în galeria foto de mai sus.

surse foto – facebook.com, libertatea.ro

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro