Lili Sandu (42 de ani) a devenit mamă în vara anului 2020. Fiul actriței, Thomas Jay Cristian, va împlini un an pe 10 august 2021. TJ este primul copil al lui Lili și al logodnicului ei, modelul Silviu Țolu (29 de ani).

Lili Sandu, îngrijorată din cauza fiului ei: „Astăzi o să mergem la pediatru”

Recent, în mediul online, actrița a dezvăluit că fiul ei a făcut febră de 39 de grade. „Cam așa se prezintă situația acum, nedormiți de două nopți. Febră 38.8, 39. Ce să zic… Ideea este că nu știm de la ce.

TJ se prezintă destul de ok. Nu știm ce se întâmplă. Astăzi o să mergem la pediatru. N-am putut să mă abțin să nu-i dau paracetamol supozitoare. Nu știu cum faceți, cum faceți?

Mi s-a spus că 39 nu este o temperatură foarte mare, dar eu când îl văd și îl simt că arde efectiv, n-am cum să mă abțin și să nu-i dau ceva antitermic. E foarte greu. Este atât de minunat să fii mămică, ceva extraordinar, ieșit din comun, dar sunt momente în care efectiv nu vrei să mai exiști. Să fuuugi”, a mărturisit Lili Sandu pe Instagram.

În astfel de situații, în care copilul dumneavoastră nu se simte bine, recomandarea este să apelați la sfatul avizat al medicilor! Tot de curând, Lili a vorbit despre depresia post-natală.

„Se întâmplă să lipsesc cu zilele din social media, iar asta înseamnă că acest mic omuleț este într-o continuă transformare și are nevoie de toată atenția mea”, a început.

„Sunt zile în care abia reușesc să mă ridic din pat, pentru că-mi simt corpul extenuat sau momente în care mintea mea o ia aiurea și-mi dă o senzație de «feeling down», iar atunci tot ce-mi doresc este să-mi strâng în brațe băieții și să realizez că orice ar fi nu sunt singură.

M-am tot gândit, încă de când am născut și [pentru că] am tot așteptat-o, pentru că era una din problemele majore post-partum, la depresia post-natală. Vă spun sincer că nu am avut deloc momente care să mi se pară suspicioase”, a continuat.

„Dar, de câteva zile parcă ceva e schimbat… O fi doar suma nopților nedormite, hormonii încă nelalocul lor 😬 sau doar momentele în care mă reîntorc la mine.

P.S. Sunt momente în care mă uit la pozele cu TJ bebeluș și plââââng ca o prostănacă gândindu-mă unde naiba fuge timpul ăsta… parcă nu ajung să mă bucur îndeajuns de el, așa cum este acum. #filădinjurnal #gândurilemele”, a încheiat Lili.

După naștere, fiul lui Lili a avut nevoie de îngrijiri medicale

„A fost un moment extrem de dificil pentru mine pentru că la primul copil, îți dai seama, nu știi ce se întâmplă. Totul ți se pare dus la extrem. Vrei ca bebe să fie bine, să fie sănătos. Din păcate a avut un icter mai prelungit, destul de puternic, din cauza unei incompatibilități a grupei de sânge.

Noi nu am știut despre lucrul acesta și poate a fost mai bine pentru că dacă aș fi știut aș fi stat 9 luni gândindu-mă la momentul ăla. El ar fi putut să ia grupa de sânge a mamei, dar a luat grupa de sânge a tatălui și atunci s-a produs acolo un disconfort, ca să-l numesc așa, pentru bebe.

Acum este foarte bine. (…) 10 zile am stat în spital. A fost ținut la lampă. Două zile nu am putut să-l văd. Nu vreau să mă mai gândesc la momentele alea pentru că a fost un haos psihologic în capul meu. A fost destul de dificil”, mărturisea actrița în octombrie 2020, în emisiunea Vorbește Lumea.

