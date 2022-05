Lili Sandu (42 de ani) a devenit mama unui fiu, Thomas Jay Cristian (1 an și jumătate), în august 2020. Recent, în mediul online, actrița a vorbit despre provocările din primul an în calitate de mamă.

Lili Sandu, despre provocările din primul an în calitate de mamă: „Confuzie, anxietate, teamă”

„Pentru mine a fost confuzie, a fost clar anxietate, teamă, îndepărtare cumva de Silviu, de relație. Na, 1+1 nu mai făceau 2, făceau 3 și atunci era normal… Nu mai exista nicio fărâmă de putere sau de vigoare pe care să o pot folosi în relație. Epuizarea fizică și psihică și-a spus clar cuvântul”, a explicat Lili Sandu la Insta Story.

„Cu siguranță, unul dintre cele mai puternice sentimente din primul an de maternitate a fost o pierdere a identității mele ca femeie, o redescoperire a mea și un nou capitol, o nouă eu, de această dată mamă. Mi-ar fi plăcut să fi avut un jurnal al acestor stări și bune și frumoase și mai puțin frumoase”, a completat.

Lili Sandu, despre depresia post-natală: „De câteva zile parcă ceva e schimbat…”

În iunie 2021, în mediul online, alături de o fotografie în care-și ține fiul în brațe, Lili a vorbit despre depresia post-natală. „Se întâmplă să lipsesc cu zilele din social media, iar asta înseamnă că acest mic omuleț este într-o continuă transformare și are nevoie de toată atenția mea”, a început.

„Sunt zile în care abia reușesc să mă ridic din pat, pentru că-mi simt corpul extenuat sau momente în care mintea mea o ia aiurea și-mi dă o senzație de «feeling down», iar atunci tot ce-mi doresc este să-mi strâng în brațe băieții și să realizez că orice ar fi nu sunt singură”, a continuat.

„M-am tot gândit, încă de când am născut și [pentru că] am tot așteptat-o, pentru că era una din problemele majore post-partum, la depresia post-natală. Vă spun sincer că nu am avut deloc momente care să mi se pară suspicioase”, a continuat. „Dar, de câteva zile parcă ceva e schimbat…”, a completat.

„O fi doar suma nopților nedormite, hormonii încă nelalocul lor 😬 sau doar momentele în care mă reîntorc la mine. P.S. Sunt momente în care mă uit la pozele cu TJ bebeluș și plââââng ca o prostănacă gândindu-mă unde naiba fuge timpul ăsta… parcă nu ajung să mă bucur îndeajuns de el, așa cum este acum. #filădinjurnal #gândurilemele”, a încheiat actrița.

Lili Sandu și Silviu Țolu s-au logodit în 2019, în Istanbul, în ziua în care actrița a împlinit 40 de ani. Silviu a făcut pasul cel mare în Istanbul, pentru că acolo s-au cunoscut el și actrița.

„Ea a venit cu o prietenă în Istanbul, iar eu munceam acolo, făceam documentare pentru blogul meu. Acolo ne-am cunoscut. Știam vag despre ea și lucrul ăsta m-a ajutat foarte mult. Știam că fusese cântăreață și actriță. Nu ne-am ascuns, ci am vrut să fim discreți”, spunea Silviu Țolu în trecut.

