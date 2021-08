La nici patru luni de când a născut, Diana Pârvu a defilat pe podium la cel mai mare festival de modă din România

La aproape patru luni de când a devenit mămică pentru prima oară, Diana Pârvu a acceptat provocarea de a fi model la cel mai important festival de modă din România.

Diana Pârvu trece prin cea mai frumoasă perioadă din viața ei, după ce a reușit să ducă la capăt o sarcină miraculoasă și să devină mamă pentru prima oară. La trei luni și jumătate de când a venit pe lume micuța Jacqueline, vedeta a strălucit pe podiumul Bucharest Fashion Week, într-o rochie vaporoasă din dantelă și voal.

Chiar dacă a fost pentru prima oară când a participat la o prezentare de modă în calitate de model și a avut emoții mari, Diana s-a descurcat perfect și a pășit încrezătoare pe podiumul de prezentare.

Aceasta a purtat o rochie ce face parte dintr-o colecție dedicată mămicilor, special creată pentru orice siluetă. Alături de ea, au defilat pe catwalk și alte mămici celebre, cum ar fi Claudia Neghină, Stela Bizdu sau Alina Roxana Ionescu.

Fosta prezentatoare de la Kanal D a mărturisit că nu a ajuns încă la kilogramele de dinainte de sarcină, dar este mândră de modul în care arată și a vrut să transmită un mesaj tuturor mămicilor.

View this post on Instagram

Am luat vreo 18-19 kg, nu mai știu exact, pentru că în ultimele zile nu am mai vrut să mă cântăresc. Pot spune, însă, că după ce am născut, în primele zile, am dat doar 4 kg jos. Nu mă stresez acum cu slăbitul, pentru că mă concentrez pe bebelină să fie bine.

Eu cred cu tărie că frumusețea vine din interior și că fiecare are ritmul ei. Cred că nu trebuie să ne comparăm cu x sau y care au născut și în 3 zile erau băț. Ușor, dar sigur o să revin și eu la formele inițiale. Cred că asta trebuie să facă fiecare femeie după naștere, să își dea timp, să aibă răbdare cu ea și corpul ei, ne-a spus recent Diana Pârvu.