Kim Kardashian nu mai postează în timp real pe Instagram. Care este motivul

Kim Kardashian este una dintre cele populare vedete pe rețelele de socializare, fiind urmărită pe Instagram de 151 de milioane de oameni. Vedeta, însă, a renunțat să mai folosească la adevărata valoare Instagram Stories, funcția care-ți permite să postezi pentru 24 de ore activitățile întreprinse și astfel să-ți ții la curent fanii cu ceea ce faci în timp real.

Kim Kardashian a fost prezentă miercuri la conferința New York Times DealBook, unde a vorbit despre rolul pe care social media l-a jucat în viața ei și în construirea imperiului Kardashian-Jenner. În timpul interviului, starul de reality-show a dezvăluit că nu mai postează în timp real pe Instagram Stories de când a fost jefuită la Paris, în 2016: „Am învățat prin experiența traumatică pe care am avut-o când am fost jefuită că oamenii chiar îmi știau fiecare mișcare. Știau ce am mâncat, știau unde sunt, știau ce fac, iar asta pentru mine s-a schimbat”, – a declarat Kim Kardashian.

Kim Kardashian a fost amenințată în 2016 cu arma într-un hotel din Paris de indivizi deghizaţi în poliţişti şi a fost legată la gură, încătuşată şi imobilizată în cadă. În cele din urmă, ea a reușit să scape de cătuşe şi să ţipe după ajutor. Hoţii au furat bjiuterii în valoare de milioane de lire sterline şi două telefoane mobile: „În continuare vreau ca oamenii să simtă că fac alături de mine o călătorie, dar pot să înregistrez un video acum și apoi să îl postez 30 de minute mai târziu, când am plecat din acea locație, pentru a avea mai multă intimitate”, a mai spus Kim Kardashian cu privire la postările ei pe Instagram.

Sursă foto: Arhivă

