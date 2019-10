Kanye West nu mai suportă ținutele sexy ale soției lui, Kim Kardashian

Acum câteva luni, Kim Kardashian a făcut furori cu rochia ei cu corset extrem de strâns de la Gala Met. Se pare că soțul său, Kanye West, nu a fost la fel de încântat de cum s-a afișat vedeta.

Într-un episod recent din Keeping Up With the Kardashians, o discuție aprinsă între Kim și Kanye arată că acesta din urmă nu s-a simțit tocmai bine să își vadă soția îmbrăcată într-o rochie scurtă cu un corset deosebit de mulat și cu un decolteu atât de adânc, lucru pe care i l-a spus cu doar o noapte înainte de Gala Met.

„Un corset este o formă de lenjerie”, și-a început el pledoaria, potrivit Marie Claire. „Este sexy. Dar gen, pentru cine este sexy?”. Răspunsul lui Kim a venit imediat: „Așadar, cu o noapte înainte de Met vii la mine și îmi spui că nu îți place vibe-ul corsetului?”. Kanye a replicat: „Ești soția mea și mă afectează când fotografiile sunt prea sexy”.

Ba mai mult, Kanye a adăugat: „Simt că am trecut prin această tranziție de la a fi rapper, uitându-mă la toate fetele și uitându-mă la soția mea spunându-mi că oh, fata mea trebuie să fie pur și simplu ca celelalte, să își arate corpul, să arate una, să arate alta, și nu am realizat că asta îmi afecta sufletul și spiritul mie, o persoană care este căsătorită și îndrăgostită și tatăl a ceea ce urmează să fie patru copii”.

Kim nu s-a lăsat mai prejos și a venit cu argumentul ei: „Tu m-ai încurajat să fiu persoana asta sexy și să am încredere și toate treburile astea. Doar pentru că tu ești într-o [călătorie de transformare] nu înseamnă că și eu sunt”.

