Ivan Patzaichin a fost înmormântat cu onoruri militare. Primele imagini de la funeralii

Marți, 7 septembrie 2021, marele canotist român Ivan Patzaichin a fost înmormântat în cimitirul Bellu din Capitală. Patzaichin cvadruplu laureat cu aur la Jocurile Olimpice de vară din 1968, 1972, 1980 și 1984 și triplu laureat cu argint, a încetat din viață duminică, 5 septembrie 2021, la vârsta de 71 de ani, după o luptă cu o boală incurabilă.

Fostul mare sportiv a fost înmormântat cu onoruri militare, în prezența a circa 400 de oameni care au venit să-i aducă un ultim omagiu. La finalul slujbei de înmormântare, fiica lui Ivan, Ivona Patzaichin, a ținut un discurs emoționonat despre tatăl său.

Ivan Patzaichin și soția sa, Georgiana, au fost căsătoriți mai bine de 46 de ani. Georgiana povestea în urmă cu mai mult timp cum a început povestea de dragoste dintre ea și marele canotist.

„Ne-am cunoscut în august 1975, la Snagov, în Baza Veche, sanctuarul kaiaciștilor și canoiștilor (…) Din acel moment, lucrurile s-au desfășurat amețitor de repede… M-a văzut, de undeva de sub mașina la care meșterea, m-a plăcut, și-a zis în minte că eu voi fi soția lui, a cerut coordonatele mele de la prieteni și a ținut legătura cu ei, pentru că eu am refuzat să-l cunosc mai mult decât la modul strângerii de mână. Idealul meu în viață nu erau sportivii, mai ales cei cu notorietate.

Am început facultatea și, în câteva rânduri, Ivan m-a căutat, a complotat cu prietenii mei să ne întâlnim inopinat în diverse locuri, dar, de fiecare dată, am reușit să mă eschivez astfel încât să nu se simtă jignit de refuzul meu. Ne-am jucat de-a șoarecele și pisica până pe 26 noiembrie, când nu am mai scăpat și am răspuns invitației la ziua lui de naștere. Împlinea 26 de ani, vârsta marilor decizii pentru un bărbat…”, a povestit Georgiana Patzaichin, pentru femeide10.ro.