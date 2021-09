Iulia Vântur nu vrea să mai joace în filmele în care apare și Salman Khan

Iulia Vântur (41 de ani) a participat luni, 20 septembrie, la Gala premiilor UCIN (Uniunea Cineaștilor din România), ce a avut loc la Opera Română, din București. Actrița a fost gazda evenimentului și spune că s-a întors în România special pentru acest moment.

Fosta prezentatoare de la Pro TV urmează să se reîntoarcă în India pentru că are acolo o mulțime de proiecte noi de care trebuie să se ocupe.

“Voi pleca imediat după Gală, înapoi în India. Merg să continui filmările în India. Urmează să fie lansat un film la care am lucrat, dar care mai așteaptă până când cinematografele se vor deschide. Și am început o altă filmare, un alt proiect care îmi e foarte drag mie. Este vorba de un concept al meu, pe care urmează să-l terminăm”, a spus Iulia Vântur, pentru click.ro , înaintea începerii Galei UCIN.

Întrebată dacă urmează să mai joace împreună cu Salman Khan, Iulia a răspuns tranșant că nu se pune problema ca un astfel de lucru să se întâmple. În presa mondenă, în ultima vreme au apărut diverse zvonuri cum că românca și Khan s-ar fi despărțit.

Zvonurile despărțirii dintre cei doi au apărut după ce Iulia a fost surprinsă de mai multe ori mergând singură la restaurante.

„Mie îmi place să petrec timp cu mine. Să mergi la restaurant singur, fără să te simți jenat, este o dovadă că ești foarte bine cu tine. Mie îmi place să stau la o cafea singură, din când în când. (…) Păi și cum puteam să fac? Eram pe videocall. Eu mai am și niște lucruri de rezolvat. Vin rar în România, am venit după un an și. Chiar mai am lucruri de rezolvat și e așa de bine acasă! De data asta am văzut oameni pe care nu i-am văzut de ani de zile. Mereu veneam pe fugă”, spunea Iulia, acum câteva săptămâni.