Irina Loghin, schimbare radicală de look. „Așa voi apărea pe stradă!” Cum arată după ce s-a tuns scurt

Irina Loghin (86 de ani) a decis să își schimbe imaginea și a împărtășit rezultatul cu fanii din mediul online. Artista, mereu elegantă și plină de energie, a optat pentru o tunsoare scurtă, o alegere care a atras imediat atenția admiratorilor ei.

Schimbarea vine într-un moment în care Irina Loghin pune accent pe sănătate, echilibru și îngrijire personală.

Motivele din spatele schimbării de look

Într-un videoclip postat pe rețelele sociale, Irina Loghin a explicat că decizia de a se tunde scurt a fost una asumată și recomandată de medic. Artista a povestit că urmează o rutină de regenerare a părului, iar tunsoarea face parte din acest proces.

„Am avut mare curaj să mă tund, să-mi tai părul, podoaba capilară, dar nu întâmplător. Am fost la un consult la medic, care am încredere în el, mi-a recomandat niște pufuri, un fel de ser, să mă regenerez” – a spus artista.

Citeşte şi: Irina Loghin, prima apariție pe scenă după moartea soțului. „Ați fost alături de mine la bine, dar mai ales la greu!” Cum a reacționat publicul când a văzut-o

Citeşte şi: Irina Loghin, moment viral alături de nepoțica sa, cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Cum s-a filmat cu Ana

Citeşte şi: Irina Loghin, devastată de durere la înmormântarea soțului ei, Ion Cernea. A izbucnit în lacrimi la căpătâiul omului cu care s-a iubit 50 de ani

Citeşte şi: Povestea de dragoste dintre Irina Loghin și Ion Cernea. Cum s-au cunoscut și ce diferență de vârstă era între ei

Artista a adăugat că nu este deranjată de noua lungime și că se simte confortabil cu această schimbare, mai ales că părul îi crește repede: „Așa voi apărea pe stradă cu el, ianuarie, februarie, martie. Prin martie va fi la loc, crește foarte repede. Nu-mi displace nici așa. E foarte comod și tuns scurt.”

O legătură puternică cu publicul

Irina Loghin a profitat de ocazie pentru a le transmite fanilor cât de mult îi apreciază și cât de prezentă le simte susținerea. Artista a povestit că a revenit recent din Italia, unde a fost primită cu multă căldură de românii din diaspora.

„Eu nu am mai vorbit cu voi, am fost plecată în Italia, m-am simțit extraordinar de bine. Românii noștri de acolo m-au primit extraordinar și asta a fost cea mai mare satisfacție a mea” – a mărturisit îndrăgita cântăreață.

Pentru Irina Loghin, legătura cu publicul rămâne una profundă, iar mesajele de susținere o însoțesc în fiecare etapă a vieții: „Tot timpul sunt cu gândul la voi, faptul că nu sunt singură, vă simt întotdeauna în preajma mea și mă bucur foarte mult că mă iubiți și vă iubesc așa de mult.”

Irina Loghin și-a pierdut soțul în 2025

Irina Loghin a traversat o perioadă de profundă durere după pierderea soțului ei, Ion Cernea, fost luptător și campion olimpic. Moartea acestuia a marcat un moment dificil în viața artistei, care a avut alături un partener discret, dar puternic, sprijin constant în cariera și viața ei personală. Dispariția lui a lăsat un gol imens în familie, iar Irina Loghin a primit numeroase mesaje de susținere din partea admiratorilor și a colegilor de breaslă. În ciuda suferinței, artista continuă să își onoreze angajamentele profesionale, păstrând vie memoria celui care i-a fost alături decenii întregi.

Irina Loghin avea 24 de ani când l-a întâlnit pe bărbatul care avea să-i devină soț. El era cu trei ani mai în vârstă și provenea dintr-un mediu complet diferit de lumea artistică în care artista își făcea debutul. Într-un interviu acordat cu ani în urmă, Irina povestea că relația lor nu a început cu o atracție fulgerătoare, ci s-a construit treptat, pe măsură ce s-au cunoscut mai bine.

„Nu, deloc. Pentru că eu sunt mai înaltă decât el. Și atunci îmi doream un bărbat foarte înalt. Dar, pe parcurs, am zis că mai bine să fie unul mai scund și bun. Am format o gașcă atunci, a luptătorilor, cu Benone și cu Ion Cernea. Și, pe parcurs, după un an, doi, mi-am dat seama că el era cel mai cumințel dintre ei, cel mai cu bun simț… Și ceilalți aveau, dar la el vedeam ceva aparte”, a povestit Irina Loghin, în emisiunea „La Măruță”.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News