Irina Loghin, prima apariție pe scenă după moartea soțului. „Ați fost alături de mine la bine, dar mai ales la greu!” Cum a reacționat publicul când a văzut-o

La aproape două luni de la pierderea soțului său, Irina Loghin (86 de ani) a demonstrat că forța interioară și dragostea publicului pot transforma suferința în curaj. Duminică seară, artista a urcat pe scena Zilelor Comunei Dobra, din județul Dâmbovița, într-un moment care a emoționat profund spectatorii.

Irina Loghin, prima apariție pe scenă după pierderea soțului

Îmbrăcată într-un costum popular impecabil, Irina Loghin a pășit pe scenă cu o eleganță care trădează nu doar experiența, ci și o durere tăcută. La 86 de ani, artista a cântat live timp de o oră, oferind publicului un recital vibrant, dar încărcat de emoție.

„Bine v-am găsit, români gospodari și oameni buni! Bine v-am găsit, prieteni! Vă mulțumesc din suflet pentru căldura cu care mă primiți și pentru faptul că ați fost alături de mine la bine, dar mai ales la greu.

Datorită vouă am ajuns să cânt până la această vârstă. Vorba uneia din melodiile mele: „Eu sunt tot Irina voastră, iar voi tot ce am mai bun”! Vă iubesc mult de tot!”, a spus Irina în fața spectatorilor.

Publicul a aplaudat-o minute în șir, iar reacțiile fanilor au fost copleșitoare.

O pierdere care a lăsat urme adânci

Soțul Irinei Loghin, Ion Cernea, s-a stins din viață în noaptea de 30 iunie spre 1 iulie 2025, la vârsta de 89 de ani, după o perioadă de suferință petrecută într-o clinică privată din București. A fost un moment de profundă durere pentru artistă, care a avut alături de el o căsnicie de peste 60 de ani, marcată de discreție, respect și iubire.

Ion Cernea nu a fost doar partenerul de viață al Irinei Loghin, ci și un om cu un trecut impresionant. Campion olimpic la lupte greco-romane, a obținut medalii de aur, argint și bronz la competiții internaționale, devenind un simbol al sportului românesc. A reprezentat Clubul Dinamo timp de decenii, atât ca sportiv, cât și ca antrenor, fiind respectat pentru disciplina și eleganța sa.

Irina Loghin și Ion Cernea au format unul dintre cele mai longevive și discrete cupluri din viața publică românească. Povestea lor de dragoste a început în anii ’60, când s-au cunoscut la o petrecere modestă din București. Deși au fost prieteni timp de aproape un deceniu, legătura lor s-a transformat într-o iubire profundă, care avea să dureze peste 60 de ani.

Ion Cernea, fost campion olimpic la lupte greco-romane, a fost un sprijin constant pentru Irina, atât în viața personală, cât și în cariera artistică. Discreția, eleganța și devotamentul au fost trăsături definitorii ale relației lor, iar Irina l-a descris mereu ca fiind „stâlpul” familiei.

