Ioana Maria Moldovan, după ce a avut COVID-19: „Sunt un om norocos”

Ioana Maria Moldovan, prezentatoarea Știrilor de noapte de la Prima TV, a mărturisit că a avut COVID-19. Atât logodnicul ei, Marian, cât și băiețelul lor, Andrei Ioan, au fost infectați cu virusul SARS-CoV-2. Cei trei au stat în izolare acasă timp de două săptămâni.

Ioana Maria Moldovan, în vârstă de 44 de ani, a vorbit într-un interviu pentru click.ro despre experiența COVID-19 prin care a trecut împreună cu familia ei. Prezentatoarea TV a mărturisit că din fericire au făcut o formă ușoară a bolii și nu au avut simptome specifice infectării cu virusul SARS-CoV-2.

Să dea Dumnezeu ca toată lumea care se îmbolnăvește de COVID să se simtă cum m-am simțit eu. Practic, nu am avut nici un simptom, doar am stat în izolare acasă 14 zile. A fost greu în izolare, dar eu zic că dacă am rezistat noi două săptămâni, atunci chiar suntem chiar buni.

Sunt un om norocos, nu am trecut prin ce trec oamenii care au Covid. Cineva acolo sus mă iubește, a dezvăluit Ioana Maria Moldovan.