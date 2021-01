Loni Willison, fosta soție a unui star din „Baywatch”, trăiește pe străzi și mănâncă din gunoaie

Loni Willison a fost surprinsă pe străzile din Venice Beach în timp ce căuta prin gunoaie și împingea un cărucior plin cu haine și pături. Tunsă scurt, desculță și nespălată, fosta soție a lui Jeremy Jackson nu mai seamănă deloc cu diva blondă și suplă de altădată.

Declinul fostului model și intructor de fitness a pornit de la divorțul de celebrul actor, în 2014. Se pare că aceasta ar fi intrat în depresie după despărțire și nu a mai reușit să își revină. Femeia și-a pierdut casa și locul de muncă și s-ar lupta cu dependența de droguri și alcool.

Loni Willison ar fi refuzat orice ajutor venit din partea cunoscuților: „Nu am vorbit cu Jeremy. Nu vreau să vorbesc cu prietenii mei, mă descurc bine. Nu vreau să mă ajute nimeni. Pot să trăiesc pe cont propriu. Am tot ce am nevoie chiar aici. Nimănui nu-i pasă cu adevărat de mine și nu vreau să-i văd. Nu am un telefon, am mâncare și un loc în care să dorm. Găsesc mâncare în coșuri de gunoi și lângă magazine. E foarte multă acolo”, a declarat aceasta în octombrie anul trecut, potrivit știrileprotv.ro.

Loni Willison și Jeremy Jackson s-au căsătorit în 2012, iar mariajul lor a durat doar doi ani.

Sursă foto: Profimedia

