Ilie Năstase, despre războiul dintre Rusia și Ucraina: „Mie mi-e frică”

Ilie Năstase (75 de ani) a declarat că îi este „frică” de ruși în contextul atacului Rusiei asupra Ucrainei. La ordinul președintelui rus Vladimir Putin (69 de ani), Ucraina a fost invadată pe trei fronturi în dimineața zilei de 24 februarie.

Fostul jucător de tenis are gradul de general-maior în rezervă (cu două stele), conferit printr-un decret prezidențial din 1 decembrie 2008, în mandatul lui Traian Băsescu.

„Nu avem cum să ne punem cu rușii. Ce să facem cu 150 de soldați americani? Mi-e frică mai tare, plus că nu suntem pregătiți. Nu avem armată, nu avem nimic”, a completat fostul tenismen.

„Sunt general, dar nu cred că am putere. Mie mi-e frică. Nu știu de ce, dar mi-e frică”, a declarat Ilie Năstase în timpul unei intervenții telefonice în cadrul știrilor ProTV.

Afaceristul și soția lui, Ioana Năstase (45 de ani), s-au alăturat eforturilor de ajutorarea a refugiaților ucraineni veniți în țara noastră.

„Mi-aș dori ca toți oamenii care au posibilități să facă acest lucru, deoarece este dureros ceea ce se întâmplă. Am primit un telefon de la un fost vecin acum câteva seri, băiatul era voluntar și mi-a trimis un filmuleț. Am văzut acel filmuleț și a doua zi, la ora 08:00, m-am urcat în mașină și am mers în Vamă. Ce-am văzut… m-a îngrozit”, a explicat și Ioana Năstase, la Antena Stars.