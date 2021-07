Gestul lui Enzo pentru Antonia, fosta soție a lui Andrei Ștefănescu, la trei luni de relație

A trecut un an de când Andrei Ștefănescu (43 de ani) și Antonia, fosta lui parteneră de viață, au divorțat. În primăvara acestui an, Antonia Ștefănescu declara pentru prima oară că are un nou iubit. Este vorba despre fostul concurent de la “Chefi la Cuțite”,bucătarul italian Vincenzo Aiello (31 de ani), cunoscut între prieteni drept Enzo.

„Suntem împreună. Nu este vreun secret, nu ne-am ascuns, dar nici nu ne-am «etalat» în online, să spun așa. Suntem discreți”, mărturisea Antonia, în urmă cu câteva luni.

Sunt aproape trei luni de când Enzo și Antonia formează un cuplu, iar relația lor pare să devină din ce în ce mai serioasă. Cel puțin așa reiese din postările romantice pe care le fac cei doi în ultima vreme, în mediul online.

Recent, Enzo i-a făcut iubitei lui o frumoasă declarație de dragoste și a postat-o pe pagina sa de Instagram.

“Perché tu sei… sostanza dei giorni miei (Pentru că tu ești… esența zilelor mele!)”, a scris bucătarul, în dreptul unei fotografii în care apare împreună cu Antonia.

Așa cum era de așteptat, internauții au avut reacții pozitive la postarea italianului.

“Cam da, cam frumoși. Să zâmbiți mereu!”, “Niște adorabili!”, “Sunteți frumoși împreună!”, “Ce frumos!” – sunt unele dintre mesajele transmise de internauți celor doi.

Ce a dus la destrămarea căsniciei dintre Andrei și Antonia

Andrei Ștefănescu și Antonia au fost împreună timp de șapte ani și au băiețel, Ayan, în vârstă de 4 ani. Artistul a dat, în cadrul emisiunii Xtra Night Show, câteva detalii despre motivul care a dus la divorțul de Antonia.

„Nu știu ce s-a întâmplat. Sunt lucruri în viață pe care nu le putem explica, se întâmplă și atât. Asta a fost. Nu ne-a luat prin surprindere, așa a fost să fie. Nu știu dacă poți să povestești, pur și simplu se întâmplă și atunci e cel mai bine să rupi legătura. Cel mai bine e ca Ayan să nu simtă. Relația mea cu el e mai bună, am petrecut timp cu el pe care nu l-am petrecut înainte. Am încercat să îmi fac mai mult timp pentru mine cu el decât înainte. La un moment dat va înțelege, dar mai bine să o facă mai târziu. Trebuie să aștepți relația următoare ca să vezi dacă ai învățat ceva. Viața e atât de surprinzătoare și de ciudată, încât trebuie să aștepți pasul următor. Eu și cu ea avem o relație foarte bună, frumoasă. Ieșim cât de des putem cu copilul. Avem o relație civilizată”.

