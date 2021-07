Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil nu au ales numele copilului: „Suntem niște părinți praf”

Gabriela Prisăcariu, soția lui Dani Oțil, urmează să nască la începutul lunii septembrie. Cei doi le-au arătat fanilor de pe rețelele de socializare că se pregătesc intens de venirea pe lume a micuțului, pentru care au pregătit deja camera. Însă, viitoarea mămică a dezvăluit că nu i-au găsit încă un nume, așa că deocamdată folosesc o poreclă.

„Nu mă mai întrebați ce nume o să aibă bebelușul, pentru că habar nu avem. Suntem niște părinți praf, dacă aveți sugestii le aștept, poate mă mai inspir.

În schimb, porecla lui, încă de când am rămas însărcinată, este Cârcel, pentru că eu nu am avut niciodată cârcei. Iar după cârcelul de azi dimineață, de la ora șase, mă gândesc serios să îi pun numele Cârcel. Ce, ce are?”, le-a spus vedeta urmăritorilor săi.

Gabriela Prisăcariu a povestit recent ce a pățit într-o dimineață: „Că tot mă lăudam eu ce bine dorm, ei bine de trei nopți canapeaua este cea mai bună prietenă a mea. De dimineață, pe la ora 6, m-a luat un cârcel, am crezut că nasc direct. În rest, e frumos să fiu însărcinată în luna a opta, îmi place mult!”

Cum l-a pedepsit Gabriela Prisăcariu pe Dani Oțil

Cei doi așteaptă cu nerăbdare marele moment în care își vor ține copilașul în brațe, dar până atunci experimentează tot felul de situații. Prezentatorul de la Neatza cu Răzvan și Dani a acceptat provocarea soției lui de a încerca să facă activitățile de zi cu zi ale unei gravide, în timp ce avea legat în dreptul abdomenului un pepepene care cântărea 11 kilograme. Cei doi au filmat experimentul și l-au publicat pe rețelele de socializare.

„Dedic acest filmuleț tuturor gravidelor care mă vor înțelege, dar și bărbaților care sunt tătici și care ar trebui să știe că orice vorbă aruncată din greșeală se poate întoarce împotriva lor. Am avut curajul și nesăbuința să-i zic Gabrielei că nu pare că are o burtă mare și grea. Și din acest motiv m-a pus să port un pepene toată ziua, la toate activitățile mele. Pepenele are aproximativ 11 kilograme. Astăzi va trebui să facem activitățile normale ale unei gravide”, a spus Dani Oțil.

Deși are o condiție fizică de invidiat, după ce a urcat scările, după ce s-a așezat în pat și apoi s-a ridicat, dar mai ales după ce s-a îmbrăcat și s-a chinuit să urce în mașină, Dani Oțil a concluzionat: „Gravidele sunt eroi fără capă”.

Sursă foto: Instagram