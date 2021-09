Gabriela Oțil a născut. Prima poză cu fiul ei și al matinalului de la Antena 1

Dani Oțil (41 de ani) și soția sa, Gabriela (28 de ani) au devenit părinți pentru prima dată. Sâmbătă, 11 septembrie, Gabi a adus pe lume un băiețel frumos și sănătos.

Soția matinalului de la Antena 1 a postat pe pagina sa de Intagram o fotografie în care își ține fiul în brațe, în dreptul căreia a scris cuvintele următoare: „M-am topit…”

Vezi prima poză cu fiul Gabrielei și al lui Dani Oțil în galeria foto de mai jos.

Pe parcursul sarcinii, Gabriela și-a ținut fanii la curent cu stările prin care trece în așteptarea bebelușului. Tânăra dezvăluia în urmă cu câteva luni că s-a îngrăsat 16 kg și că a avut interdicție din partea medicilor de a face sport sau activități fizice intense.

„În prima lună a fost un pic mai greu, pentru că am avut stările de greață specifice, dar nu au fost atât de grave. Mănânc încontinuu, mi-e foame mereu și mănânc tot ce prind. (…) Nutriționistul meu mi-a recomandat să mănânc tot ce îmi doresc. Nu am poftă de dulciuri, ceea ce e bine. (…) Am o singură interdicție cu care mi-a fost destul de greu să mă obișnuiesc. Nu am voie să fac sport! (…) Am fost certată de domnul doctor că m-am cam îngrășat, toată lumea zice că nu m-am îngrășat, iar eu am în plus 16 kg”, spunea Gabriela, în vara acestui an.