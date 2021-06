Fratele Mădălinei Manole, mesaj cutremurător pentru fanii artistei la 11 ani de la moartea ei

Pe 14 iulie se împlinesc 11 ani de când cântăreața Mădălina Manole s-a stins din viață. Artista s-a sinucis chiar în ziua în care a împlinit 43 de ani. La vremea respectivă, cazul morții fulgerătoare a Mădălinei a fost un subiect extrem de dezbătut de tabloide. Deși autoritățile au stabilit oficial că vedeta și-a luat singură viața, rudele ei, părinții și fratele, nu au putut accepta gestul extrem al Mădălinei și au susținut de nenumărate rânduri că, de fapt, artista ar fi fost ucisă.

Fratele Mădălinei Manole, Marian, susține cu tărie și astăzi că sora nu s-a sinucis. Acetsa a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj în care le cere fanilor Mădălinei să nu mai creadă că artista și-a pus singură capăt zilelor.

„Bună dimineața, dragi fani ai Mădălinei Manole de pe contul meu și de pretutindeni! Am să scriu un mesaj scurt celor care sunt adepții sinuciderii și lasă comentarii aici, în sensul ăsta! Dragii mei, dacă ati iubit-o, așa cum spuneți, nu mai spuneți despre ea: „săraca, era slabă de înger”, „săraca, cine știe ce a împins o să facă gestul”, ”nu avea credință destulă”, „suferea după fostul soț”, „era depresiva” și multe altele! Eu, ca frate, am cunoscut-o mult mai bine decât dumneavoastră… și nu cred în sinucidere! Plus de asta, sunt oameni avizați, criminaliști de profesie, care au cercetat cazul și au spus că este omor! Din respect pentru Mădălina, dacă ați iubit-o, nu-i pătați memoria, așa cum au făcut cei care stau acum în casa ei! Pe 14 iulie este ziua ei de naștere și de moarte! Vreau să mă ocup de memoria ei în liniște”, a scris fratele regretatul artiste, în mediul online.

La scurt timp după publicarea postărilor, internauții au reacționat transmițând diverse mesaje princ are aprobă cele spuse de Marian Manole.

„Nu, eu nu cred că s-a sinucis. Am iubit-o vie, am să o iubesc și acum pentru totdeauna.”, „Dumnezeu s-o odihnească în pace. Amin.Eu sper că acel om care este vinovat de moartea Madălinei să plătească. La puşcărie cu el pe viață!”, „Marian, eu din prima secundă am crezut că este CRIMA !” sau „Nu avea niciun motiv să își ia viața, era foarte fericită că reușise să-și construiască propria casă, apoi împlinirea de a avea un copil. Era o femeie realizată. Din cate am putut citi în sufletul ei era tristă pentru faptul că si-a dat seama prea târziu ca se căsătorise cu un om rău care avea să o distrugă, chiar să îi ia viața. Acest om, Petru Mircea, este însăși satana în persoană. Mădălina era încercuită de oameni răi chiar în casa ei. Știa ce se va întâmpla cu ea, dar nu a avut curaj să zică nimănui, probabil a fost amenințată să nu vorbească.”, sunt doar câteva dintre mesajele fanilor Mădălinei.

Mădălina Manole era căsătorită cu Petru Mircea. Cu câteva luni înainte de a se sinucide, Mădălina a dat naștere fiului ei și al lui Petru Mircea, Petru Jr. (20 de ani). Mama mădălinei Manole, Eugenia, s-a stins din viață în 2017 de cancer pulmonar, iar tatăl ei, Ion, a murit în septembrie 2020 de COVID-19.

Foto – Facebook