Florin Răduță, fost câștigător „X Factor România”, probleme grave de sănătate la 27 de ani: „Mi-au găsit o tumoare!”

Florin Răduță (27 de ani), câștigătorul sezonului 5 show-ului de talente X Factor România trece printr-o perioadă extrem de dificilă din viața sa. Tânărul are probleme grave de sănătate, iar în urmă cu o zi, miercuri, 20 iulie, a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj în care a vorbit, pentru prima oară, despre starea sa.

„În ultima lună jumătate am evitat orice fel de întrebare legată de sănătatea mea pentru că nu m-am simțit capabil să vorbesc despre asta, dar datorită mesajelor voastre o să fac asta. Am făcut mai multe investigații la stomac și vestea care a căzut ca din cer pentru mine și pentru ai mei a fost că mi-au găsit o tumoare/un polip din care trebuie luată biopsie ca să vadă dacă este canceros. De aceea nu v-am răspuns la niciun fel de întrebare, nu m-am simțit capabil, am încercat să nu vorbesc despre asta și nu mă gândesc prea mult ca să nu mă consum”, a scris artistul, în mesajul său.

Florin Răduță a dat apoi mai multe detalii legate despre investigațiile medicale pe care urmează să le facă în următoarea perioadă.

“Joi dimineață (n.r. – 21 iulie) urmează să fiu internat la Fundeni la acel profesor pe care îl căutam, ca sa poată fi prelevată biopsia și să vadă cu camera ce se întâmplă. Sunt stresat că ultima dată când am încercat endoscopia nu a fost bine, iar de data asta fac cu anestezie generala. Sper să decurgă bine. Ceea ce nu am spus și mi-a arătat că trebuie să fac ceva neapărat a fost ca după acel șoc anafilactic în luna mai pe care l-am făcut din cauza ultimului tratament de stomac, am suferit două preinfarcturi în aceeași zi (de aceea nu mai vedeam, nu mai puteam să respir s.a) după care am reușit cu greu să mă pun pe picioare din luna mai”, a adăugat artistul.

Se pare că Florin nu cunoaște momentan cauza prblemelor sale sănătate, dar speră că totul se va termina cu bine.

“Nu cunosc motivul pentru care se întâmplă toate astea deși sunt atât de obosit, extenuat…dar știu că Dumnezeu este lângă mine! Vreau să fac tot ce este necesar ca să se termine cu bine indiferent de ce îmi va aduce Dumnezeu în cale. S-au făcut 7 luni în care nu reușesc să mănânc cum trebuie, să dorm cum trebuie, să mă bucur de ceea ce se întâmplă în jurul meu. Fără să am o zi fără stres, dureri, arsuri sau probleme. Și simt sa zic asta: Nu știu cât de mult s-a văzut câtă muncă, efortul și sacrificiile pe care le-am depus în toate aspectele vieții mele, în special în muzica. Dar vă spun acum: că în orice a contat pentru mine am dat tot ce am avut mai bun fără să vreau ceva în schimb, fără vreo intenție egoistă și cu o dragoste nemărginită față de oameni, Dumnezeu și față de muzică. Dar de abia aștept sa ascultați noile piese:)) uite de ce îmi arde. În ciuda tuturor, dorințelor, proiectelor, visurilor și fericirii mele de a fi pe scena, tot ce îmi zic este că „nu mai contează nimic, vreau sa fiu bine și să trăiesc”!”, a mai spus Răduță, făcând, la final, un apel pentru fani să-l susțină și să-l înțeleagă.

“Cumva o să fie bine și orice gând bun, orice rugăciune, orice intenție bună m-ar ajuta joi dimineață. O să găsesc soluție indiferent de rezultat și stiu că o să fie bine. Și scuzați că vă anunț acum dar am vrut să fiu rupt de social media pentru o perioadă…nici nu vă imaginați cât de recunoscător sunt ca va aflați aici. Va mulțumesc pentru tot”, a încheiat Florin Răduță.

Florin Răduță a câștigat, în 2015, premiul cel mare la X Factor România, în valoare de 100.000 de euro. El a făcut atunci parte din echipa lui Ștefan Bănică Jr. Răduță a mai participat și la Vocea României, dar a fost eliminat în galele live.

Foto – Facebook