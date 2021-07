De ce refuză Reghecampf să vorbească despre zvonurile divorțului de Anamaria Prodan: „Nu mă mai interesează nimic!”

Laurențiu Reghecampf (45) trece printr-o perioadă dificilă. Antrenorul nu numai că a ajuns în atenția presei mondene prin prisma zvonurilor care au apărut în ultimele săptămâni, potrivit cărora ar divorța de Anamaria Prodan (48 de ani), dar are probleme și cu părinții lui. Mama lui Reghecampf se luptă momentan cu o boală cruntă, iar tehnicianul spune că, pentru el, cel mai important lucru acum este să fie alături de ea. Acesta este și motivul pentru care nu a avut nicio reacție publică cu privire la zvonurile legate de divorțul de Anamaria Prodan.

“Mă înţelegeţi că în condiţiile în care mama mea e în situaţia asta, în care urmează un tratament, nu mă mai interesează nimic altceva, nici lucrurile banale, nici fotbalul!”, a declarat recent antrenorul, potrivit playsport.ro.

Anamaria Prodan îi ține partea lui Reghecampf chiar dacă a fost acuzat că ar fi înșelat-o

Anamaria Prodan a vorbit săptămâna trecută despre viața personală și a spus că, în ciuda zvonurilor apărute, nu este dispusă să divorțeze, dar recunoaște că situația dintre ea și Reghecampf nu chiar așa cum ar trebui să fie.

„Îmi doresc tare mult să existe dovezi în acest sens (n.r. – legate de faptul că Reghe ar fi înșelat-o). Am mai rugat și alți prieteni care mi-au spus asta să mă ajute cu dovezi. În momentul în care voi avea așa ceva, promit că voi veni în fața voastră și voi spune că eu, Anamaria Prodan, am trăit în minciună timp de 16 ani, eu, Anamaria Prodan, nu am avut suficientă inteligență încât să-mi dau seama că Reghe nu este ceea ce noi divinizăm”, a explicat impresara.

Tot atunci, ea a și recunoscut că au existat câteva episode de infidelitate, dar își dorește ca lucrurile să revină pe un făgaș normal.

“Îi iau apărarea pentru că eu știu ce fel de om este soțul meu și cred că orice om poate greși, dar orice bărbat trebuie să aibă coloană vertebrală, demnitate. Orice bărbat poate pleca de acasă din curiozitate, din frustrare, din neputință, din neîncredere în propria persoană. Toate adunate te fac să iei decizii greșite, să reacționezi nepotrivit pe moment. Dar cred cu tărie că te mai și trezești la un moment dat, iar când te trezești, îți dai seama că ai făcut ceva cumplit și îți ceri iertare. Iar eu cred că dacă a făcut tot ceea ce aud că a făcut, atunci, cu siguranță va veni, va recunoaște că a greșit, își va ține familia în brațe și o va face și mai puternică decât până acum”, a adăugat Anamaria Prodan.

