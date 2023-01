Florin Piersic, „un crai veșnic curtat”. Cum arăta sex-simbolul cinematografiei românești în tinerețe

Florin Piersic este o figură legendară în lumea teatrului și a filmului românesc. Cu o carieră de peste 65 de ani pe scenă, în cinematografie și televiziune, Piersic face parte din generația de aur de actori români, o generație ce a scris istorie și ce va rămâne multe, multe decenii de acum înainte în memoria oamenilor.

Florin Piersic a împlinit pe 27 ianuarie 2023, onorabila vârstă de 87 de ani. Marele actor are o poveste de viață impresionantă, pe care a dezvăluit-o în detaliu într-o autobiografie lansată la sfârșitul anului 2022, “Viața ca o poveste”.

Florin Piersic împlinește 87 de ani. Imagini cu actorul în tinerețe

Florin Piersic s-a născut în Cluj, din părinți originari din Bucovina. A absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București, promoția 1957, iar doi ani mai târziu a debutat pe scena Teatrului Național din București.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 15)

„O singură poezie mi-a schimbat destinul!”

„Când eram mic, mic de tot, doream să mă fac birjar pentru că adoram caii. Mai târziu, am vrut să mă fac șofer, dar într-o zi l-am văzut pe unul murdar din creștet până în tălpi ieșind de sub o mașină, așa că am zis că mai bine ar fi să fiu cofetar. Gândeam că și acolo te mai „murdărești”, dar te lingi pe degete și gata savarina, joffra, sau cremșnitul. Dar când mi s-a spus că pot să mor de diabet, m-am hotărât categoric să mă fac doctor. De oameni.

Într-o zi însă, l-au adus pe unul care căzuse ori de pe cal, ori îl călcase o mașină, ori îl bătuse un cofetar, că era tot numai sânge. Mi s-a făcut rău, așa că gata şi cu doctorul de oameni! Într-o zi l-am luat pe Lupi, câinele cartierului, pe care îl mușcase o cățea de picior. L-am pansat, l-am îngrijit, l-am alintat și am hotărât fără drept de apel: veterinar, asta o să fiu.

Dar o poezie, o singură poezie, că aici am vrut să ajung, mi-a schimbat destinul.

Actor. Ce frumos sună acest cuvânt! Sau artist. Sună și mai frumos!” – a scris marele actor pe pagina lui de Facebook, amintindu-și cu nostalgie de copilărie.

Din cariera sa cinematografică remarcabilă, amintim rolurile din “Ciulinii Bărăganului” (1957), “Neamul Șoimăreștilor” (1965),“De-aș fi… Harap Alb” (1965), „Tunelul” (1966), „Frumoasele vacanţe” (1967), „Columna” (1968), „Mihai Viteazul” (1971), „Haiducii lui Şaptecai” (1971), “Săptămîna nebunilor” (1971), “Frații Jderi” (1974), “Roșcovanul” (1976), “Tufă de Veneția” (1977)

“Cuibul salamandrelor” (1977), “Regăsire” (1977), “Eu, tu, și… Ovidiu” (1978), „Drumul oaselor” (1980), „Trandafirul galben”(1982), „Misterele Bucureştilor” (1983), „Masca de argint” (1985), „Colierul de turcoaze” (1986), „Totul se plăteşte” (1985) și multe altele. Printre rolurile sale celebre din filme s-au numărat haiducul Anghel Șaptecai, haiducul Grigore Pintea și Mărgelatu.

Florin Piersic a fost considerat în tinerețe un adevărat Don Juan al cinematografiei românești. A făcut furori printre reprezentantele sexului frumos și a frânt multe inimi.

Vezi cum arăta Florin Piersic în tinerețe în galeria FOTO de mai sus.

„Eu cred că suntem făcuţi din iubire, trăim pentru a primi şi a dărui iubire. Fără dragoste ar fi pustiu în lume. Iubirea poate să umfle pânzele speranţei, dar singură nu poate niciodată să ducă corabia la mal”, a mărturisit Florin Piersic, în urmă cu ceva timp.

Citeşte şi: Ce pensie are Florin Piersic după o viață de teatru și film

„Era un crai veşnic curtat!”

Prima mare iubire a actorului a fost Tatiana Iekel, cu care s-a căsătorit în 1958. S-au cunoscut în facultate, s-au iubit cu pasiune și au făcut un fiu, pe Florin Piersic Jr., care i-a călcat pe urme celebrului tată. După 10 ani, căsnicia lor a luat sfârșit, dar au rămas prieteni.

“E un om care ar fi trebuit să fie liber toată viaţa. Era un crai veşnic curtat. Se îndrăgostea de toate partenerele cu care juca, iar la un moment dat s-a îndrăgostit atât de tare de una dintre ele încât i-am spus că e mai bine să ne despărţim. – spunea Tatiana Iekel, într-un interviu pentru Antena 1.

Apoi a cunoscut-o pe actrița Anna Szeles. După multe insistențe, actorul a reușit să o cucerească și a convins-o să se căsătorească.

„Ne-am întâlnit prima dată când filmam pentru Vârsta dragostei. Țin minte că Florin m-a invitat la un spectacol, iar regizorul Francisc Munteanu mi-a spus să nu mă duc, avertizându-mă că mă voi îndrăgosti de Piersic.

Îmi spunea să mă îndrăgostesc de Harry Baranga, pentru că el era partenerul meu din film și trebuia să iasă bine rolul. M-am dus cu Florin, dar n-am făcut nimic. Aveam pe atunci 23 de ani” – dezvăluia Anna, în trecut, potrivit evz.ro.

Povestea cererii este și ea demnă de un scenariu de film. Marele Piersic i-a cerut mâna trimițându-i scrisori, din oră, în oră, prin controlorul din trenul cu care Anna se ducea din București la Cluj Napoca. Anna Szeles și Florin Piersic s-au căsătorit în 1975, iar un an mai târziu a venit pe lume cel de-al doilea copil al actorului, Daniel. Căsnicia aceasta a durat tot 10 ani. Szeles și Piersic nu au locuit niciodată împreună, ea nevrând să renunțe la Cluj și nici el la București.

„N-aveam încredere în Florin. Era un fustangiu!”

„Noi n-am stat niciodată împreună. Eu eram la Cluj, iar Florin, la București. Am fost nevasta lui Piersic, dar trăiam ca amanții. Făceam naveta ca să ne vedem. Eu jucam la Teatrul Maghiar din Cluj. Acolo aveam casa, mașina la scară, tot. Eram respectată și iubită. Nu puteam să las viața mea și să fug la București. Pentru că n-aveam încredere în Florin. Era un fustangiu și nu voiam să depind de el cu nimic.

Am preferat să rămân pe picioarele mele. Când am decis să divorțez, am făcut-o pentru că n-am vrut să-i mai înghit aventurile” – a mai povestit actrița.

După despărțirea de Szeles, în viața lui Piersic a venit femeia care îi este și astăzi alături – Anna Török. A cunoscut-o în 1986, în avion, și șapte ani mai târziu a cerut-o de soție. Anna Török este de profesie contabil și a preferat mereu să stea departe de luminile reflectoarelor și de ochii curioși ai publicului.

Foto – Hepta, Facebook