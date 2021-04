Fabuloasa Diana Enciu a devenit mamă pentru prima oară. Diana și soțul ei, Cristian Șimonca, cunoscut drept Otravă în mediul online, dezvăluiau în decembrie 2020 că vor deveni părinți pentru prima oară.

Fabuloasa Diana Enciu a născut. Prima imagine cu fiica ei

Atunci, creatoarea de conținut era deja însărcinată în 6 luni. „De 6 luni suntem trei! Cuvinte să descrie ce simțim noi doi acum nu există”, scria Diana atunci în mediul online. Diana a dat naștere unei fetițe.

„Ea e minunea noastră @bloguluotrava • Când ne refacem și ne regrupăm, revenim cu mai multe povești! Promitem ❤️”, a scris Diana în dreptul unui videoclip în care alăptează. Imagini găsiți în GALERIA FOTO de mai jos!

„Toată iubirea din lume ❤️❤️❤️❤️; Bravo, mama, ai reușit!!! Felicitări ♥️; Felicitări! Bine ați venit acasă, fetelor! Viața începe din nou, acum!”, au scris Andreea Raicu (43 de ani), Lili Sandu (41 de ani) și Alina Ceușan (28 de ani).

Lili și Alina au devenit mame în anul 2020, actrița în august, iar creatoarea de conținut în septembrie. Ambele au adus pe lume băieței, Thomas Jay Cristian și, respectiv, Rock.

„Felicitări, să fiți sănătoși! ❤️; Felicităriii. Sănătate multă; Ești o mamă minunată! ♥️; Felicitări!!!; Felicitări! Să aveți o viață minunată! ❤️; Felicităăăăări!!! ❤️ Ce minune!”, au mai scris Andreea Perju (36 de ani), Carmen Negoiță (40 de ani), Dana Războiu (44 de ani), Monica Roșu (33 de ani), Simona Gherghe (43 de ani) și Lorena Buhnici (39 de ani).

Andreea Perju are două fiice, Mara și Ada, Carmen Negoiță are un fiu și o fiică, Harry și Igrid, iar Dana Războiu are doi fii, Victor și Marc. Monica Roșu a devenit mamă în februarie 2021. Sportiva a dat naștere unei fiice, Alia Maria. Simona Gherghe are o fiică și un fiu, Ana și Vlad, iar jurnalista Lorena Buhnici are o fiică, Ariana.

Diana a dezvăluit sexul micuței în februarie 2021

„Te-am visat mereu fetiță. Am știut că tatăl tău va fi pregătit să crească o femeie puternică, ca mine, ca bunicile și străbunicele tale care au îndurat lucruri ce nici mintea nu le poate plăsmui măcar.

Am știut că tatăl tău va fi mândru să fie înconjurat de fete în casa lui și că iubirea lui pentru mine și pentru tine va crește din prima zi în care vom descoperi că ești parte din noi. Am știut că vei veni la noi când vei simți că noi te merităm.

Ne-ai format în toți anii ăștia în care te-am așteptat și în care am trecut prin clipe mai frumoase și mai puțin frumoase și sunt sigură că tu ne-ai adus aici și mama îți mulțumește. Abia aștept să îți pup tălpile minunate, trupușorul tău plin de energie divină și să fiu stâlpul și sursa ta de putere, mereu protejate de cel mai minunat tată pe care l-am putut visa vreodată pentru tine.

Mai e puțin și vei fi aici și toți oamenii ăștia minunați am simțit că trebuie să știe că ești o fetiță care poartă în burtica ei următoarea generație a familiei noastre. Ce poate fi mai minunat de atât! Avem totul și tu ești minunea noastră! Și vreau să știe toată lumea asta. Mama ta”, a scris Diana atunci pe Instagram.

