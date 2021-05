Elena Merișoreanu trebuie să se opereze. Ce probleme de sănătate are artista

Elena Merișoreanu, în vârstă de 72 de ani, a povestit că în urma unei vizite la medic a depistat că are o problemă de sănătate ce necesită intervenție chirurgicală imediat.

„Lună după lună nu te duci să-ți faci toate analizele și m-am dus ieri și le-am făcut cam pe toate. Îi povesteam domnului profesor că la anumite mâncăruri mă balonez și nu știu ce am. Am făcut ecograful și am aflat că am pietre la fiere. Am fost azi dimineață la chirurg, am vorbit cu dânsul și mă operează săptămâna viitoare”, a declarat Elena Merișoreanu la Antena Stars.

Elena Merișoreanu: „Eu sunt o persoană puternică”

Interpreta de muzică populară a mărturisit că nu va fi o operație complicată și că nu se teme.

„Dacă a zis că e cam urgent, înseamnă că sunt multe pietre. (…) Operația nu e grea, e foarte ușoară. Eu sunt o persoană puternică. Nu mi-e frică de seringi, de operație. (…)Mă balonam, mai ales de la fructe. Dar nu am avut probleme să-mi fie rău, să stau în casă (…) Astea sunt lucruri care la vârsta mea, după atâția ani de muncă, probabil că așa ar trebui să fie”, a mai spus Elena Merișoreanu.

Artista a mai trecut printr-o operație la picior, anul trecut, după ce medicii au diagnosticat-o cu artroză.

„Am avut dureri mari, efectiv nu am putut să mai calc deloc. Medicii mi-au spus că scap doar cu operația. Toată viața am cântat pe tocuri. Și e foarte greu. Am un doctor la Târgoviște care îmi face injecții. Este un tratament cu celule stem. Fac 12 injecții la fiecare picior”, declara artista în 2020.

Sursă foto: Facebook