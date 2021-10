DJ Wanda, după ce a avut COVID-19: „Dacă nu eram vaccinată, mi-ar fi fost mult mai greu!”

În ultima perioadă, din ce în ce mai multe vedete din showbiz-ul românesc se îmbolnăvesc de COVID-19. Viorica de la Clejani, Elena Merișoreanu, Alina Eremia, Alina Pușcău, Monica Anghel, Theo Rose, sunt doar câteva dintre mondenitățile care s-au infectat cu SARS-CoV-2, iar mai nou, DJ Wanda a dezvăluit că a trecut prin teribila boală.

DJ Wanda a povestit în cadrul ununi interviu pentru Cancan, că s-a îmbolnăvit în această vară, deși era imunizată cu ambele doze de vaccin.

“Pe 19 iulie m-am infectat cu SARS-CoV-2, chiar dacă aveam ambele doze de vaccin făcute. La modul cel mai realist, dacă nu eram vaccinată, nu știu cum mi-ar fi fost, dar, cu siguranță, mi-ar fi fost mult mai greu. Am avut simptome aproape o lună. Abia în a treia săptămână pot spune că am început să mă simt mai bine. Primele două săptămâni au fost groaznice. Nu a fost cazul să stau cu masca de oxigen, am luat doar tratament pe bază de antibiotice”, a spus DJ Wanda.